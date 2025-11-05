Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзотика без капризов: растут легче редиса и не требуют постоянного ухода — урожай сам идёт в руки
Один цвет — и кухня будто из журнала: неожиданный фаворит нового сезона
Один дом — два характера: как научить взрослых собак жить вместе без конфликтов
Оранжевое золото Севера: маленькая ягода, которая лечит, омолаживает и защищает от рака
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Жир тает, рельеф проступает: тренировки Pump со штангой меняют тело быстрее привычного фитнеса
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Продление, которое всех запутало: почему одни водители спят спокойно, а другие уже в панике
Скандал на конкурсе Мисс Вселенная: почему организатор публично оскорбил участницу из Мексики

Холодный душ для Украины: миллиарды от Челси растворяются в долгах — игра по чужим правилам

2:13
Экономика

Украине не удастся получить полный объём средств от продажи лондонского "Челси". Значительная часть денег будет направлена на погашение кредитов бывшего владельца клуба Романа Абрамовича.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Обещания и реальность

Абрамович был вынужден продать "Челси" в 2022 году из-за введённых против него санкций. Правительство Великобритании заявило о намерении передать вырученные средства на гуманитарную помощь Украине. Однако опубликованные финансовые документы указывают на то, что лишь незначительная часть от 2,35 млрд фунтов стерлингов может пойти на поддержку пострадавших. 

Урегулирование долгов — приоритет

Из отчётов следует, что сначала необходимо погасить кредиты на сумму 1,54 млрд фунтов стерлингов, выданные компаниями, связанными с Абрамовичем. Таким образом, на благотворительность может быть направлено около 987 млн фунтов стерлингов. Эксперты выражают сомнения, что выплаты Украине вообще будут произведены, так как в отчётности нет указаний на готовность Абрамовича списать свои кредиты. Также существует спор между Абрамовичем и правительством Великобритании о том, кому должна быть оказана помощь.

Замороженные средства и нереализованные планы

Вырученные от продажи "Челси" средства заморожены и находятся на счете компании Fordstam, контролируемой Абрамовичем. По информации The Guardian, сумма оценивается примерно в 2,7 миллиарда фунтов (около 3,5 миллиарда долларов).

Об учреждении благотворительного фонда, который должен был возглавить Майк Пенроуз, объявлено не было. Абрамович, владевший "Челси" с 2003 года, попал под санкции в марте 2022 года. Продажа клуба состоялась в мае того же года, новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боэли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail и The Times.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Экономика и бизнес
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Одна таблетка — и никакого нагара: трюк, который спасает даже безнадёжно пригоревшую посуду
Недвижимость
Одна таблетка — и никакого нагара: трюк, который спасает даже безнадёжно пригоревшую посуду
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Оранжевое золото Севера: маленькая ягода, которая лечит, омолаживает и защищает от рака
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Жир тает, рельеф проступает: тренировки Pump со штангой меняют тело быстрее привычного фитнеса
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Продление, которое всех запутало: почему одни водители спят спокойно, а другие уже в панике
Скандал на конкурсе Мисс Вселенная: почему организатор публично оскорбил участницу из Мексики
Забудьте о пемзе и скрабах: домашняя смесь из трёх компонентов возвращает ногам шелковую гладкость
Свет, который сам знает, где туман: как умные фары подстраиваются под любую погоду
Питомец демонстративно грустит: он подаёт явный сигнал, который владельцы упорно игнорируют
Мясо, после которого мужчина забудет о пельменях: раскрыт секрет брутального ужина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.