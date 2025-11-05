Холодный душ для Украины: миллиарды от Челси растворяются в долгах — игра по чужим правилам

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украине не удастся получить полный объём средств от продажи лондонского "Челси". Значительная часть денег будет направлена на погашение кредитов бывшего владельца клуба Романа Абрамовича.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Обещания и реальность

Абрамович был вынужден продать "Челси" в 2022 году из-за введённых против него санкций. Правительство Великобритании заявило о намерении передать вырученные средства на гуманитарную помощь Украине. Однако опубликованные финансовые документы указывают на то, что лишь незначительная часть от 2,35 млрд фунтов стерлингов может пойти на поддержку пострадавших.

Урегулирование долгов — приоритет

Из отчётов следует, что сначала необходимо погасить кредиты на сумму 1,54 млрд фунтов стерлингов, выданные компаниями, связанными с Абрамовичем. Таким образом, на благотворительность может быть направлено около 987 млн фунтов стерлингов. Эксперты выражают сомнения, что выплаты Украине вообще будут произведены, так как в отчётности нет указаний на готовность Абрамовича списать свои кредиты. Также существует спор между Абрамовичем и правительством Великобритании о том, кому должна быть оказана помощь.

Замороженные средства и нереализованные планы

Вырученные от продажи "Челси" средства заморожены и находятся на счете компании Fordstam, контролируемой Абрамовичем. По информации The Guardian, сумма оценивается примерно в 2,7 миллиарда фунтов (около 3,5 миллиарда долларов).

Об учреждении благотворительного фонда, который должен был возглавить Майк Пенроуз, объявлено не было. Абрамович, владевший "Челси" с 2003 года, попал под санкции в марте 2022 года. Продажа клуба состоялась в мае того же года, новым владельцем стал консорциум во главе с Тоддом Боэли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail и The Times.