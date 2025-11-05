Санкции забуксовали: российская нефть нашла нового короля — окольными путями, но востребована

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Несмотря на санкционное давление со стороны США, российская нефть продолжает пользоваться значительным спросом на мировом рынке и, вероятно, сохранит свою востребованность.

Такое мнение высказал глава Gunvor Group Торбьерн Торнквист.

Пути обхода ограничений

Торнквист отметил, что большая часть российской нефти, пусть и окольными путями, все равно будет реализовываться на международном рынке. Агентство Bloomberg цитирует слова Торнквиста о том, что такие страны, как Китай, продолжают активно закупать российское сырьё. 

Переориентация трафика

После того как индийские нефтеперерабатывающие предприятия (НПЗ) приостановили закупки российской нефти из-за опасений вторичных санкций, основной поток поставок перенаправился в Китай.

Китайская Народная Республика является крупнейшим потребителем российской нефти, импортируя около двух миллионов баррелей в день.

Эксперты полагают, что Китай вряд ли откажется от российских поставок, несмотря на потенциальные риски, связанные с американскими торговыми ограничениями.

