Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоколадный торт без заморочек: всего 4 компонента и вы забудете о покупных десертах
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Тело хочет прохлады, мозг — покоя: найдите баланс — и заснёте быстрее, чем успеете закрыть глаза
Гранат, который играет в бонсай — каприз природы в миниатюре с характером воина
Океан раскрыл свою тайну: у берегов Массачусетса замечены живые легенды глубин — три тени из бездны
Программа морпеха: как увеличить количество подтягиваний вдвое за 6 недель
Она не бежит — она управляет днём: 5 утренних ритуалов уверенных женщин
Мотор дымит не от старости: за этим стоит то, что уничтожает машину изнутри
Бездна вздохнула сквозь лёд: древний хищник шевельнулся там, где миллионы лет царила тишина

Финансовый переворот: доллар против евро — кто победил в октябрьской битве

1:53
Экономика

В октябре 2025 года объём обмена американской валюты значительно возрос, опередив аналогичный показатель по евро в 2,5 раза.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Анализ данных, предоставленных банком "Русский стандарт", указывает на предпочтение покупки наличных долларов и, напротив, тенденцию к продаже наличной европейской валюты.

Соотношение покупок и продаж

Согласно информации, представленной банком, в октябре наблюдался перевес покупок долларов над продажами. В частности, доля приобретения долларов в отделениях банка составила 56%, в то время как продажи ограничились 44%. Ситуация с евро была противоположной: преобладали операции по продаже данной валюты (60%), в то время как покупки составили 40%. Средняя сумма конвертации доллара в октябре составила 490 долларов США, тогда как для евро этот показатель составил 472 евро.

Преобладание офлайн-операций

Основная часть валютообменных операций — 95% — в октябре была проведена клиентами непосредственно в отделениях банка, и лишь 5% пришлись на онлайн-сервисы. В сентябре аналогичный показатель составлял 96% против 4% в пользу офлайн-канала, сообщает ТАСС.

Факторы, способствующие укреплению рубля

Как отмечает Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт", поддержку рублю в октябре оказывало снижение спроса на иностранную валюту и высокие ставки по рублёвым депозитам. Укрепление рубля в середине месяца было обусловлено активной продажей валютной выручки экспортёрами на фоне невысокой активности импортёров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Экономика и бизнес
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Одна таблетка — и никакого нагара: трюк, который спасает даже безнадёжно пригоревшую посуду
Недвижимость
Одна таблетка — и никакого нагара: трюк, который спасает даже безнадёжно пригоревшую посуду
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Океан раскрыл свою тайну: у берегов Массачусетса замечены живые легенды глубин — три тени из бездны
Программа морпеха: как увеличить количество подтягиваний вдвое за 6 недель
Она не бежит — она управляет днём: 5 утренних ритуалов уверенных женщин
Мотор дымит не от старости: за этим стоит то, что уничтожает машину изнутри
Бездна вздохнула сквозь лёд: древний хищник шевельнулся там, где миллионы лет царила тишина
Полный абсурд: как Джонатан Бейли отреагировал на звание самого сексуального мужчины
Антиоксидант с характером: хурма лечит и искушает — где проходит грань между пользой и вредом
Лес зовёт даже в ноябре: где под Петербургом прячутся последние грибы сезона
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Холода пришли раньше, чем запчасти: к чему готовиться владельцам иномарок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.