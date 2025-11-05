Финансовый переворот: доллар против евро — кто победил в октябрьской битве

В октябре 2025 года объём обмена американской валюты значительно возрос, опередив аналогичный показатель по евро в 2,5 раза.

Анализ данных, предоставленных банком "Русский стандарт", указывает на предпочтение покупки наличных долларов и, напротив, тенденцию к продаже наличной европейской валюты.

Соотношение покупок и продаж

Согласно информации, представленной банком, в октябре наблюдался перевес покупок долларов над продажами. В частности, доля приобретения долларов в отделениях банка составила 56%, в то время как продажи ограничились 44%. Ситуация с евро была противоположной: преобладали операции по продаже данной валюты (60%), в то время как покупки составили 40%. Средняя сумма конвертации доллара в октябре составила 490 долларов США, тогда как для евро этот показатель составил 472 евро.

Преобладание офлайн-операций

Основная часть валютообменных операций — 95% — в октябре была проведена клиентами непосредственно в отделениях банка, и лишь 5% пришлись на онлайн-сервисы. В сентябре аналогичный показатель составлял 96% против 4% в пользу офлайн-канала, сообщает ТАСС.

Факторы, способствующие укреплению рубля

Как отмечает Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт", поддержку рублю в октябре оказывало снижение спроса на иностранную валюту и высокие ставки по рублёвым депозитам. Укрепление рубля в середине месяца было обусловлено активной продажей валютной выручки экспортёрами на фоне невысокой активности импортёров.