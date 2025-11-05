Ваш больничный может быть больше: факторы, влияющие на размер пособия по нетрудоспособности

Согласно заявлению депутата Госдумы Алексея Говырина, максимальная сумма выплат по больничному листу в настоящее время достигает 5700 рублей в день.
Эта сумма исчисляется на основе предельных значений базы для начисления страховых взносов за предыдущие два года.
Депутат пояснил, что в 2023 году база для начисления взносов составляла около 1,9 миллиона рублей, а в 2024 году — приблизительно 2,2 миллиона рублей. Сумма этих показателей делится на 730 календарных дней, что и определяет максимальный размер дневного пособия.
Размер компенсации по больничному листу напрямую зависит от продолжительности страхового стажа сотрудника. При стаже более восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже от полугода до пяти лет — 60%.
Если сотрудник работает менее полугода, размер пособия рассчитывается исходя из федерального МРОТ, установленного с начала 2025 года в размере 22440 рублей. При этом минимальная выплата не может быть менее 723,87 рубля в день, даже если средний заработок работника ниже этой суммы.
Первые три дня болезни оплачивает работодатель, а последующие дни компенсируются Социальным фондом России.
Рост пособий по временной нетрудоспособности обусловлен обновлением параметров страховых взносов и индексацией минимального размера оплаты труда, что влияет на расчет социальных выплат по всей стране.
