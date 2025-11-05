Ваш больничный может быть больше: факторы, влияющие на размер пособия по нетрудоспособности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно заявлению депутата Госдумы Алексея Говырина, максимальная сумма выплат по больничному листу в настоящее время достигает 5700 рублей в день.

Врач оформляет документы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Врач оформляет документы

Эта сумма исчисляется на основе предельных значений базы для начисления страховых взносов за предыдущие два года.

Расчёт максимальной суммы пособия

Депутат пояснил, что в 2023 году база для начисления взносов составляла около 1,9 миллиона рублей, а в 2024 году — приблизительно 2,2 миллиона рублей. Сумма этих показателей делится на 730 календарных дней, что и определяет максимальный размер дневного пособия.

Влияние страхового стажа на размер выплаты

Размер компенсации по больничному листу напрямую зависит от продолжительности страхового стажа сотрудника. При стаже более восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже от полугода до пяти лет — 60%.

Минимальный размер пособия

Если сотрудник работает менее полугода, размер пособия рассчитывается исходя из федерального МРОТ, установленного с начала 2025 года в размере 22440 рублей. При этом минимальная выплата не может быть менее 723,87 рубля в день, даже если средний заработок работника ниже этой суммы.

Распределение выплат между работодателем и Социальным фондом

Первые три дня болезни оплачивает работодатель, а последующие дни компенсируются Социальным фондом России.

Факторы, влияющие на рост пособий

Рост пособий по временной нетрудоспособности обусловлен обновлением параметров страховых взносов и индексацией минимального размера оплаты труда, что влияет на расчет социальных выплат по всей стране.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
