Осеннее меню или золотой ключик: почему средний чек в ресторанах показывает рост

Экономика

Согласно данным исследования, проведённого аналитическим центром "Чек индекс", средний чек в ресторанах составил 3780 рублей.

Причины увеличения среднего чека

Аналитики связывают увеличение среднего чека с осенней непогодой, из-за которой клиенты предпочитали посещать закрытые заведения. В ресторанах наблюдался повышенный интерес к блюдам более высокой ценовой категории, что и отразилось на общей сумме чека. Увеличение продаж особенно заметно в регионах, где преобладает оплата наличными.

Рост себестоимости продукции

В сфере общественного питания сохраняется тенденция к росту себестоимости продукции. По информации Новосибирскстата, за минувший год цены на продукты питания в регионе увеличились на 12,1%. При этом среднемесячная заработная плата в отрасли также выросла, показав рост в 29,2%.