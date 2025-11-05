Кредитный хамелеон: в каких случаях банки могут менять условия договора в одностороннем порядке

Банки имеют право вносить изменения в кредитные договоры в одностороннем порядке при наличии законных оснований, как пояснила Виктория Заболоцкая, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.
По словам эксперта, банки могут корректировать сроки кредитования, что влияет на размер ежемесячного платежа. Существуют четыре основные причины для таких изменений:
Заболоцкая подчёркивает важность тщательного изучения кредитного договора перед его подписанием, а также активного обсуждения условий с кредитным менеджером. Она предупреждает о сложности оспаривания внесенных изменений в случае несогласия и призывает к бдительности, пишет "Прайм".
