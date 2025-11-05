Кредитный хамелеон: в каких случаях банки могут менять условия договора в одностороннем порядке

Банки имеют право вносить изменения в кредитные договоры в одностороннем порядке при наличии законных оснований, как пояснила Виктория Заболоцкая, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Распространённые причины изменения условий кредита

По словам эксперта, банки могут корректировать сроки кредитования, что влияет на размер ежемесячного платежа. Существуют четыре основные причины для таких изменений:

договорные условия: изменения предусмотрены изначально в кредитном соглашении или дополнительном соглашении к нему;

нарушение платёжной дисциплины: задержка платежей со стороны заёмщика;

утрата права на льготу: несоответствие заёмщика требованиям для получения льготного кредита, например, потеря права на государственную субсидию;

запрос на рефинансирование или реструктуризацию: просьба заёмщика об изменении условий, что приводит к аннулированию старых условий и предложению новых.

Рекомендации заёмщикам

Заболоцкая подчёркивает важность тщательного изучения кредитного договора перед его подписанием, а также активного обсуждения условий с кредитным менеджером. Она предупреждает о сложности оспаривания внесенных изменений в случае несогласия и призывает к бдительности, пишет "Прайм".