Ипотечный рай или ад: 10 регионов, где легче всего платить за жильё — рейтинг по доступности кредитов

Ипотека, долгое время остававшаяся важным инструментом для приобретения жилья, становится менее доступной из-за роста процентных ставок.

Это приводит к увеличению ежемесячных выплат, что создаёт финансовую нагрузку для многих семей. Ситуация осложняется региональными различиями в зарплатах и ценах на недвижимость.

Рейтинг регионов по доступности ипотеки

Для оценки межрегиональной ситуации эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по доступности ипотечных кредитов. Основным критерием стало соотношение среднего ежемесячного ипотечного платежа к средней чистой зарплате двух работающих членов семьи. Этот показатель отражает доступность ипотеки в разных регионах.

Соотношение ипотечных платежей и зарплат в России

По данным исследования РИА Новости, в среднем по стране на выплату ипотеки уходит 48,8% от совокупной зарплаты двух работающих. Это означает, что около половины семейного бюджета уходит на погашение ипотечного кредита. Несмотря на это, в 2024 году этот показатель составлял 54%, а в 2023 году — 44%, что свидетельствует о небольшом улучшении ситуации за год, связанном с более быстрым ростом заработной платы.

Лидеры рейтинга: северные регионы

Первые места в рейтинге занимают северные регионы, где на ипотечные платежи приходится менее 35% от средней зарплаты двух работающих.

Чукотский автономный округ лидирует с показателем 23,5%, за ним следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (28%) и Ингушетия (28,4%).

В первую десятку также вошли Чеченская Республика, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край и Республика Саха (Якутия).