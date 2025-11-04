Газовый гигант меняет карту: зачем ОАЭ понадобился Южный газовый коридор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:41
Экономика

XRG, инвестиционное подразделение ADNOC из ОАЭ, заключила предварительное соглашение с министерством экономики Азербайджана о возможности приобретения доли в Южном транспортном коридоре.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Данное соглашение, имеющее необязательный характер, было подписано на международной нефтегазовой выставке ADIPEC в Абу-Даби.

Состав и значение коридора

Южный транспортный коридор включает в себя не только активы по добыче природного газа, но и сложную систему трубопроводов общей протяженностью около 3,5 тысяч километров. Эта сеть обеспечивает связь между Азербайджаном, Турцией и государствами Южной Европы, обладая пропускной способностью до 26 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Взаимные инвестиции ADNOC и SOCAR

Стоит отметить, что XRG уже имеет 30-процентную долю в проекте Абшерон, разрабатывающем газоконденсатное месторождение на Каспии. Ранее, в мае 2024 года, SOCAR, азербайджанская государственная компания, договорилась с ADNOC о приобретении 3% в концессиях Сарб и Умм-Лулу, расположенных в Абу-Даби.

Структура собственности и активы ЮТК

Южный транспортный коридор находится в собственности министерства экономики Азербайджана и компании SOCAR. Ключевые активы включают доли в месторождении Шах-Дениз, а также в трёх магистральных газопроводах: Южно-Кавказском, Трансанатолийском и Трансадриатическом, сообщает ТАСС со ссылкой на ИА WAM.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
