Авиаколлапс надвигается? Шатдаун правительства США может обернуться транспортным кошмаром

Экономика

Министр транспорта Шон Даффи, временно исполняющий обязанности главы НАСА, сделал заявление о возможности полной отмены коммерческих авиарейсов в пределах США в преддверии Дня благодарения.

Человек с портфелем
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Человек с портфелем

Это сообщение прозвучало на фоне серьёзных проблем, вызванных продолжающейся приостановкой работы правительства (так называемым "шатдауном"), начавшейся 1 октября.

Влияние на авиацию

Текущая ситуация с приостановкой финансирования федерального правительства оказывает существенное негативное воздействие на функционирование авиационной отрасли. Авиадиспетчеры столкнулись с невыплатой заработной платы и вынуждены искать дополнительные источники дохода, чтобы обеспечить себя.

Представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) в течение прошлой недели обращались к законодателям с призывом к скорейшему завершению "шатдауна", указывая на значительные задержки и отмены рейсов, вызванные острой нехваткой квалифицированного персонала.

Заявление министра Даффи 

В ходе интервью CNBC, Даффи заявил, что готов пойти на крайние меры в виде прекращения всех коммерческих рейсов, если дальнейшее развитие ситуации с "шатдауном" начнёт представлять угрозу для безопасности полётов. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
