Зарплаты раскалывают карту России: 12 регионов перешагнули планку 100 000 рублей

В августе 2025 года число российских регионов, где средняя заработная плата превысила отметку в 100 тысяч рублей, достигло двенадцати. Год назад таких территорий было на две меньше. Исследование подготовлено агентством "РИА Новости" на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Средняя зарплата по стране к концу лета составила 92 900 рублей — это почти на 11 тысяч больше, чем годом ранее. Лидерами по уровню доходов традиционно стали северные регионы и столица.

Где зарабатывают больше всего

Абсолютным лидером рейтинга остаётся Чукотка: средняя зарплата там достигла 193 тысяч рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ с 173 тысячами рублей, на третьем — Москва, где средний месячный заработок составил 161 тысячу. Эти регионы сохраняют лидерство уже несколько лет подряд.

В список "зарплатных" субъектов также вошли:

Магаданская область — 152 500 рублей; Камчатский край — 142 800 рублей; Сахалинская область — 136 700 рублей; Ненецкий автономный округ — 131 500 рублей; Ханты-Мансийский автономный округ — 120 000 рублей; Республика Саха (Якутия) — 119 300 рублей; Санкт-Петербург — 109 900 рублей; Мурманская область — 109 100 рублей; Московская область — 108 600 рублей.

Таким образом, география высоких доходов остаётся относительно стабильной: большую часть списка составляют северные и приравненные к ним территории, где сложные климатические условия компенсируются повышенными выплатами.

Как считают среднюю зарплату

Агентство уточняет, что статистика основана на начисленной заработной плате до вычета налогов и с учётом премий. В показатель входят доходы всех сотрудников — от рядовых специалистов до управленцев с шестизначными окладами.

Такой подход нередко вызывает споры, ведь реальная медианная зарплата — та, которую получает большинство — может отличаться от средней на десятки тысяч рублей. Тем не менее эти данные позволяют оценить общую динамику роста доходов.

Доходы растут, но темпы снижаются

Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов отметил, что доходы населения продолжают расти "очень быстрыми темпами".

"В 2024 году средние зарплаты в России росли на 19%. В текущем году рост немного замедлился, но всё равно остаётся очень высоким — около 15%", — заявил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов.

Несмотря на замедление темпов, тенденция к увеличению оплаты труда сохраняется. Этому способствует рост спроса на специалистов в промышленности, строительстве и IT, а также государственные программы поддержки занятости.

Разрыв между регионами

Если в северных субъектах зарплаты давно перевалили за 100 тысяч, то на юге и в республиках Северного Кавказа ситуация противоположная. По данным Росстата, в апреле 2025 года минимальные доходы зафиксированы в Дагестане (45 400 рублей), Чечне (43 100 рублей) и Ингушетии (39 600 рублей). Разница между регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами превышает четыре раза.

Экономисты называют это одной из ключевых проблем: дисбаланс в уровне доходов подталкивает трудовую миграцию и усиливает социальное неравенство.

Мнение экспертов

В начале июля глава Сбербанка Герман Греф обратил внимание на неоднозначность статистических оценок.

"Такие индикаторы мы называем "арбузными” — снаружи зелёные, а внутри красные", — отметил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, в 2025 году у 55% россиян зарплаты выросли, у 11% остались на прежнем уровне, а у 34% снизились. Эти данные, по мнению эксперта, требуют более глубокого анализа, чтобы понять реальную картину изменений.

Почему растут зарплаты

Инфляционный фактор. Повышение цен вынуждает компании индексировать оклады, чтобы удерживать сотрудников. Кадровый дефицит. В строительстве, логистике и IT ощущается нехватка квалифицированных работников, что ведёт к росту зарплат. Госинвестиции. Масштабные проекты на Дальнем Востоке и в арктической зоне стимулируют экономику и увеличивают доходы. Перераспределение рынка труда. Переезд работников в более обеспеченные регионы усиливает разницу в доходах между территориями.

А что если тенденция сохранится

Если темпы роста сохранятся, к 2026 году средняя зарплата в России может превысить 100 тысяч рублей по стране в целом. Однако эксперты предупреждают: рост номинальных доходов не всегда означает улучшение качества жизни — многое зависит от инфляции и реальной покупательной способности.

Интересные факты

• Москва остаётся единственным регионом из центральной России, стабильно входящим в топ-3.

• В северных регионах доля работников, получающих премии, почти вдвое выше, чем в среднем по стране.

FAQ

— Как рассчитывается средняя зарплата?

По данным ЕМИСС, учитываются все начисления до уплаты налогов, включая премии и бонусы.

— Почему северные регионы лидируют по доходам?

Из-за сурового климата и удалённости туда привлекают специалистов повышенными коэффициентами и льготами.

— Где зарплаты самые низкие?

В республиках Северного Кавказа, где экономическая активность ниже, а промышленная база ограничена.