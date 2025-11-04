Продуктовая перезагрузка Подмосковья: талоны на еду — кто сможет получить помощь

В Московской области приняли решение о возрождении известного метода помощи, который уже используется в некоторых регионах России.

В Мособлдуме активно обсуждается законопроект, касающийся введения продовольственных сертификатов для граждан, находящихся в затруднительном финансовом положении. Согласно этой инициативе, с начала следующего года лица с низкими доходами смогут получать специальную поддержку в виде "талонов", которые можно будет использовать исключительно для покупки продуктов питания.

Продуктовые сертификаты для нуждающихся в Подмосковье

По мнению членов областной Думы, в стране насчитывается около 12 миллионов человек, которые живут за чертой бедности, что составляет примерно 8% от общего числа населения. В десяти российских регионах подобные меры уже применяются. Почему же Московская область не могла бы сделать то же самое?

Контроль за использованием сертификатов

Как пояснил представитель областного парламента, эти продовольственные сертификаты будут строго целевыми и не подлежат обмену на наличные средства.

Это поможет гарантировать, что выделенные средства будут направлены только на приобретение продуктов, что позволит избежать возможных злоупотреблений.

При этом список разрешенных товаров будет строго определен и, скорее всего, будет включать основные продукты, такие как крупы, макароны, овощи, фрукты, молочные изделия, мясо, рыбу и хлебобулочные изделия. Подробности о том, какие именно продукты войдут в этот список, станут известны по мере дальнейшей проработки проекта закона.