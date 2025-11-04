Политическое противостояние в Вашингтоне вошло в новую фазу — Сенат США в очередной раз не смог одобрить республиканский законопроект о возобновлении финансирования правительства. Это уже 14-я попытка за последние недели, и она вновь завершилась неудачей. В результате страна по-прежнему живёт в условиях частичной приостановки работы федеральных ведомств — шатдауна, который может стать самым продолжительным в истории США.
Верхняя палата Конгресса рассмотрела документ, ранее одобренный Палатой представителей. За его принятие высказались 54 сенатора, против — 44. Для окончательного утверждения требовалось 60 голосов, поэтому законопроект был отклонён. Если Конгресс не найдёт компромисс и президент Дональд Трамп не подпишет документ до установленного срока, правительственный кризис побьёт рекорд 2019 года.
"Мы не можем позволить себе превращать бюджет в инструмент политического шантажа", — заявил лидер демократического меньшинства Чак Шумер.
Приостановка финансирования началась в полночь 1 октября. Причина — отсутствие соглашения между республиканцами и демократами по ряду ключевых статей бюджета, в том числе в области здравоохранения и социальных программ. Обе стороны обвиняют друг друга в том, что кризис используется для давления на оппонентов.
"Ответственность за этот хаос лежит на тех, кто отказывается вести диалог", — отметил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Даже при остановке финансирования некоторые службы продолжают функционировать. В первую очередь это министерства, отвечающие за национальную безопасность и внешнюю политику. Продолжают трудиться и сотрудники, чья работа связана с защитой жизни и собственности. Однако зарплату они не получают до тех пор, пока бюджет не будет утверждён. После завершения шатдауна средства обычно компенсируются задним числом.
|Год
|Президент
|Продолжительность
|Основная причина
|1977
|Джимми Картер
|12 дней
|Социальные расходы
|1995
|Билл Клинтон
|21 день
|Реформа здравоохранения
|2013
|Барак Обама
|16 дней
|Спор о медицинской реформе
|2018–2019
|Дональд Трамп
|35 дней
|Финансирование стены на границе
|2025
|Дональд Трамп
|(в процессе)
|Расходы на здравоохранение и оборону
Проверяйте статус госучреждений на официальных сайтах, прежде чем обращаться за услугами.
Следите за новостями — некоторые программы поддержки могут временно приостанавливаться.
Если вы федеральный служащий, сохраняйте копии всех уведомлений о приостановке работы — они понадобятся для последующей компенсации.
Ошибка: Игнорировать сроки подачи налоговых деклараций.
Последствие: Возможны штрафы.
Альтернатива: Использовать онлайн-сервисы IRS, которые работают даже при частичном шатдауне.
Если компромисс не будет найден, последствия затронут не только госслужащих, но и миллионы американцев. Возможны задержки в выплатах по социальным программам, приостановка проверок безопасности полётов и сокращение грантовых программ для университетов. Экономисты предупреждают, что длительный шатдаун снижает доверие к доллару и может ударить по биржам.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность пересмотра спорных бюджетных статей
|Замедление работы госаппарата
|Усиление контроля за расходами
|Потеря доверия к власти
|Обострение политической ответственности
|Экономический ущерб и социальная нестабильность
Как долго может длиться шатдаун?
Закон не ограничивает продолжительность — всё зависит от готовности партий пойти на уступки.
Получают ли служащие зарплату во время шатдауна?
Нет, но после восстановления финансирования им выплачиваются все накопленные средства.
Что делать гражданам, если госуслуги недоступны?
Использовать онлайн-платформы или региональные офисы, где поддержка может быть сохранена.
Миф: Во время шатдауна в США полностью останавливается жизнь.
Правда: Работают все службы, связанные с безопасностью, медициной и правопорядком.
Миф: Президент может единолично завершить шатдаун.
Правда: Необходима договорённость обеих палат Конгресса.
Первый шатдаун произошёл в 1976 году, когда Конгресс отказался одобрить бюджет Джеральда Форда. С тех пор процедура приостановки работы стала частью американской политической традиции. Наиболее затяжным стал кризис 2018–2019 годов, продолжавшийся 35 дней. Тогда камнем преткновения стала идея строительства стены на границе с Мексикой..
Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.