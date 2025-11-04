Сенат США ставит четырнадцатую галочку против: шатдаун идёт к рекорду и затягивает бюджетную удавку

Экономика

Политическое противостояние в Вашингтоне вошло в новую фазу — Сенат США в очередной раз не смог одобрить республиканский законопроект о возобновлении финансирования правительства. Это уже 14-я попытка за последние недели, и она вновь завершилась неудачей. В результате страна по-прежнему живёт в условиях частичной приостановки работы федеральных ведомств — шатдауна, который может стать самым продолжительным в истории США.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ конгресс сша

Что произошло

Верхняя палата Конгресса рассмотрела документ, ранее одобренный Палатой представителей. За его принятие высказались 54 сенатора, против — 44. Для окончательного утверждения требовалось 60 голосов, поэтому законопроект был отклонён. Если Конгресс не найдёт компромисс и президент Дональд Трамп не подпишет документ до установленного срока, правительственный кризис побьёт рекорд 2019 года.

"Мы не можем позволить себе превращать бюджет в инструмент политического шантажа", — заявил лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

Почему остановилось правительство

Приостановка финансирования началась в полночь 1 октября. Причина — отсутствие соглашения между республиканцами и демократами по ряду ключевых статей бюджета, в том числе в области здравоохранения и социальных программ. Обе стороны обвиняют друг друга в том, что кризис используется для давления на оппонентов.

"Ответственность за этот хаос лежит на тех, кто отказывается вести диалог", — отметил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Как работает государство во время шатдауна

Даже при остановке финансирования некоторые службы продолжают функционировать. В первую очередь это министерства, отвечающие за национальную безопасность и внешнюю политику. Продолжают трудиться и сотрудники, чья работа связана с защитой жизни и собственности. Однако зарплату они не получают до тех пор, пока бюджет не будет утверждён. После завершения шатдауна средства обычно компенсируются задним числом.

Сравнение: шатдауны в истории США

Год Президент Продолжительность Основная причина 1977 Джимми Картер 12 дней Социальные расходы 1995 Билл Клинтон 21 день Реформа здравоохранения 2013 Барак Обама 16 дней Спор о медицинской реформе 2018–2019 Дональд Трамп 35 дней Финансирование стены на границе 2025 Дональд Трамп (в процессе) Расходы на здравоохранение и оборону

Советы шаг за шагом: что делать во время шатдауна

Проверяйте статус госучреждений на официальных сайтах, прежде чем обращаться за услугами. Следите за новостями — некоторые программы поддержки могут временно приостанавливаться. Если вы федеральный служащий, сохраняйте копии всех уведомлений о приостановке работы — они понадобятся для последующей компенсации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать сроки подачи налоговых деклараций.

Последствие: Возможны штрафы.

Альтернатива: Использовать онлайн-сервисы IRS, которые работают даже при частичном шатдауне.

А что если шатдаун затянется

Если компромисс не будет найден, последствия затронут не только госслужащих, но и миллионы американцев. Возможны задержки в выплатах по социальным программам, приостановка проверок безопасности полётов и сокращение грантовых программ для университетов. Экономисты предупреждают, что длительный шатдаун снижает доверие к доллару и может ударить по биржам.

Плюсы и минусы политического противостояния

Плюсы Минусы Возможность пересмотра спорных бюджетных статей Замедление работы госаппарата Усиление контроля за расходами Потеря доверия к власти Обострение политической ответственности Экономический ущерб и социальная нестабильность

FAQ

Как долго может длиться шатдаун?

Закон не ограничивает продолжительность — всё зависит от готовности партий пойти на уступки.

Получают ли служащие зарплату во время шатдауна?

Нет, но после восстановления финансирования им выплачиваются все накопленные средства.

Что делать гражданам, если госуслуги недоступны?

Использовать онлайн-платформы или региональные офисы, где поддержка может быть сохранена.

Мифы и правда

Миф: Во время шатдауна в США полностью останавливается жизнь.

Правда: Работают все службы, связанные с безопасностью, медициной и правопорядком.

Миф: Президент может единолично завершить шатдаун.

Правда: Необходима договорённость обеих палат Конгресса.

Исторический контекст

Первый шатдаун произошёл в 1976 году, когда Конгресс отказался одобрить бюджет Джеральда Форда. С тех пор процедура приостановки работы стала частью американской политической традиции. Наиболее затяжным стал кризис 2018–2019 годов, продолжавшийся 35 дней. Тогда камнем преткновения стала идея строительства стены на границе с Мексикой..