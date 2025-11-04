Звон монет стихнет: почему в Германии отменяют рождественские ярмарки

Немецкие города вынуждены отказаться от проведения традиционных рождественских ярмарок.

Оверат: цена безопасности оказалась слишком высокой

В городе Оверат (Северный Рейн-Вестфалия) отмена рождественского рынка возле церкви Святой Вальбурги стала значительным ударом для местных жителей. Причиной послужили непомерные расходы на обеспечение безопасности, вызванные повышенной угрозой терроризма. Ассоциация маркетинга Оверата, организатор ярмарки, не смогла позволить себе дополнительные меры безопасности, необходимые для функционирования рынка. Учитывая отсутствие утверждённой концепции безопасности и значительный рост затрат на ограждения и охрану, администрация города отказалась компенсировать расходы, что привело к отмене мероприятия.

Керпен: "Рынок наслаждений перед Рождеством" вместо Рождественской ярмарки

В Керпене ярмарка была переименована в "Рынок наслаждений перед Рождеством" в целях экономии. Объединение AGK, ответственное за организацию, объяснило это решение недостаточной финансовой поддержкой со стороны местных властей. Смена названия также позволяет избежать жёстких требований, предъявляемых к рождественским ярмаркам. Сокращение площади мероприятия повлечет за собой уменьшение потребности в персонале для охраны.

Отмены в других городах

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bild, что рождественские ярмарки будут отменены и в других населённых пунктах Германии, включая район Ральштедт в Гамбурге, где причиной является снижение доходов. Ранее мэры многих немецких городов предупредили канцлера о надвигающемся финансовом кризисе в муниципалитетах из-за растущего разрыва между доходами и расходами.