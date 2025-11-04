Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цвет уходит в канализацию: бытовые привычки, которые стирают красоту вашей одежды
Продуктовая перезагрузка Подмосковья: талоны на еду — кто сможет получить помощь
Устрицы под прицелом: деликатес, который может обернуться угрозой для здоровья
Кусок металла, от которого зависит судьба: BMW объявила охоту на собственные ремни
Ткань, которая смеётся над пулями: новый материал из Китая удивил даже военных
Певица Максим в шоке от татуировки с её фото: как певица отреагировала на поступок фаната
Кортизол берёт тело в заложники: как стресс блокирует похудение и заставляет набирать вес снова
Меньше копать — больше отдыхать: семь приёмов, которые облегчают жизнь в саду
Путешествие мечты может обернуться кошмаром: советы тем, кто летит за границу впервые

Звон монет стихнет: почему в Германии отменяют рождественские ярмарки

1:52
Экономика

Немецкие города вынуждены отказаться от проведения традиционных рождественских ярмарок.

На рождественской ярмарке
Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under Free More info
На рождественской ярмарке

Оверат: цена безопасности оказалась слишком высокой

В городе Оверат (Северный Рейн-Вестфалия) отмена рождественского рынка возле церкви Святой Вальбурги стала значительным ударом для местных жителей. Причиной послужили непомерные расходы на обеспечение безопасности, вызванные повышенной угрозой терроризма. Ассоциация маркетинга Оверата, организатор ярмарки, не смогла позволить себе дополнительные меры безопасности, необходимые для функционирования рынка. Учитывая отсутствие утверждённой концепции безопасности и значительный рост затрат на ограждения и охрану, администрация города отказалась компенсировать расходы, что привело к отмене мероприятия.

Керпен: "Рынок наслаждений перед Рождеством" вместо Рождественской ярмарки

В Керпене ярмарка была переименована в "Рынок наслаждений перед Рождеством" в целях экономии. Объединение AGK, ответственное за организацию, объяснило это решение недостаточной финансовой поддержкой со стороны местных властей. Смена названия также позволяет избежать жёстких требований, предъявляемых к рождественским ярмаркам. Сокращение площади мероприятия повлечет за собой уменьшение потребности в персонале для охраны.

Отмены в других городах

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bild, что рождественские ярмарки будут отменены и в других населённых пунктах Германии, включая район Ральштедт в Гамбурге, где причиной является снижение доходов. Ранее мэры многих немецких городов предупредили канцлера о надвигающемся финансовом кризисе в муниципалитетах из-за растущего разрыва между доходами и расходами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Последние материалы
Звон монет стихнет: почему в Германии отменяют рождественские ярмарки
Молодость не уходит — её теряют: простые привычки, которые делают кожу упругой снова
Всего один приём — и стекло снова прозрачное: как избавиться от жирных пятен навсегда
Российский вызов гегемону: сможет ли Москва догнать Китай в гонке за РЗМ?
Болит бок во время пробежки? Вот что помогает избавиться от спазма за минуты
Они пережили всё, кроме нас: человек стал катастрофой, которой не смогли избежать акулы
Цветы умирают от заботы: привычки, которые превращают ваш подоконник в кладбище растений
Эти ягоды работают как природный ботокс: возвращают коже упругость и защищают от старения
Кто старое помянет: какой скандал с Олегом Газмановым 35-летней давности всплыл в Сети
Тайна пушистого ангела: кто такие регдоллы и почему рядом с ними невозможно грустить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.