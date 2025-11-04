Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медленный метаболизм не виноват: скрытая причина, почему вес стоит, даже если вы всё делаете правильно
Ритуал вместо шампуня: древний способ мытья волос удивил даже парикмахеров
Гул, который невозможно заглушить: жители Невады напуганы мистическими звуками в каньонах
Музыка как защита мозга: новое исследование показало, как простая привычка снижает риск деменции
Эта машина улыбается слишком широко: вот когда идеальное состояние — сигнал тревоги
Королевская трава без короны: как базилик тихо завоевал каждый подоконник России
Пушистая элита 2025: какие породы стали новой валютой любви и лайков
Забудьте о холодильнике: этот маринад сохранит мясо свежим и нежным
Вода льётся — деньги уходят: 5 ошибок на кухне, из-за которых вы переплачиваете каждый месяц

Акционеры Tesla в замешательстве: компенсация в триллион долларов — стоит ли игра свеч

Экономика

Норвежский государственный инвестиционный фонд, управляющий огромными активами, отклонил запрос Tesla на выплату компенсации в размере 1 триллиона долларов, став первым крупным игроком, открыто выразившим своё несогласие. 

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository
Деньги

Опасения Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management, подразделение Центробанка, ответственное за управление фондом в размере 1,9 триллиона долларов, выразило озабоченность по поводу масштаба предлагаемого компенсационного пакета.

Предстоящее голосование акционеров

На ежегодном собрании 6 ноября акционеры Tesla примут участие в голосовании по ряду важных вопросов. Главным из них является предложение о выплате генеральному директору Илону Маску дополнительно 12% акций компании, если капитализация Tesla достигнет 8,5 триллионов долларов — почти в восемь раз больше текущей стоимости. При таком сценарии размер компенсации превысит 1 триллион долларов. Также будет решаться вопрос о переизбрании членов совета директоров и одобрении инвестиций Tesla в стартап xAI, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Предыдущие разногласия и текущие судебные разбирательства

В прошлом году фонд уже выступал против ратификации компенсационного пакета Маска за 2018 год, который был аннулирован судом штата Делавэр. Несмотря на одобрение предложения 72% акционеров, решение суда осталось в силе. Tesla ожидает решения по апелляции в Верховном суде штата.

Предупреждение председателя совета директоров

В конце октября председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм подчеркнула важность одобрения компенсационного пакета Маска, предупредив, что в противном случае он может покинуть компанию. Она отметила ключевую роль Маска в будущем компании, стремящейся стать больше, чем просто автопроизводителем, путем развития систем полного автопилота и роботов Optimus.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
С виду здорова, но внутри всё иначе: чем оборачивается для кошки жизнь без кота и стерилизации
Домашние животные
С виду здорова, но внутри всё иначе: чем оборачивается для кошки жизнь без кота и стерилизации
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Последние материалы
Ритуал вместо шампуня: древний способ мытья волос удивил даже парикмахеров
Акционеры Tesla в замешательстве: компенсация в триллион долларов — стоит ли игра свеч
Гул, который невозможно заглушить: жители Невады напуганы мистическими звуками в каньонах
Музыка как защита мозга: новое исследование показало, как простая привычка снижает риск деменции
Эта машина улыбается слишком широко: вот когда идеальное состояние — сигнал тревоги
Королевская трава без короны: как базилик тихо завоевал каждый подоконник России
Пушистая элита 2025: какие породы стали новой валютой любви и лайков
Забудьте о холодильнике: этот маринад сохранит мясо свежим и нежным
Вода льётся — деньги уходят: 5 ошибок на кухне, из-за которых вы переплачиваете каждый месяц
Мила Йовович восхищается 18-летней дочерью: какие таланты проявились у звёздной наследницы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.