Акционеры Tesla в замешательстве: компенсация в триллион долларов — стоит ли игра свеч

Норвежский государственный инвестиционный фонд, управляющий огромными активами, отклонил запрос Tesla на выплату компенсации в размере 1 триллиона долларов, став первым крупным игроком, открыто выразившим своё несогласие.

Опасения Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management, подразделение Центробанка, ответственное за управление фондом в размере 1,9 триллиона долларов, выразило озабоченность по поводу масштаба предлагаемого компенсационного пакета.

Предстоящее голосование акционеров

На ежегодном собрании 6 ноября акционеры Tesla примут участие в голосовании по ряду важных вопросов. Главным из них является предложение о выплате генеральному директору Илону Маску дополнительно 12% акций компании, если капитализация Tesla достигнет 8,5 триллионов долларов — почти в восемь раз больше текущей стоимости. При таком сценарии размер компенсации превысит 1 триллион долларов. Также будет решаться вопрос о переизбрании членов совета директоров и одобрении инвестиций Tesla в стартап xAI, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Предыдущие разногласия и текущие судебные разбирательства

В прошлом году фонд уже выступал против ратификации компенсационного пакета Маска за 2018 год, который был аннулирован судом штата Делавэр. Несмотря на одобрение предложения 72% акционеров, решение суда осталось в силе. Tesla ожидает решения по апелляции в Верховном суде штата.

Предупреждение председателя совета директоров

В конце октября председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм подчеркнула важность одобрения компенсационного пакета Маска, предупредив, что в противном случае он может покинуть компанию. Она отметила ключевую роль Маска в будущем компании, стремящейся стать больше, чем просто автопроизводителем, путем развития систем полного автопилота и роботов Optimus.