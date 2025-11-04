Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они пережили всё, кроме нас: человек стал катастрофой, которой не смогли избежать акулы
Болит бок во время пробежки? Вот что помогает избавиться от спазма за минуты
Цветы умирают от заботы: привычки, которые превращают ваш подоконник в кладбище растений
Эти ягоды работают как природный ботокс: возвращают коже упругость и защищают от старения
Кто старое помянет: какой скандал с Олегом Газмановым 35-летней давности всплыл в Сети
Тайна пушистого ангела: кто такие регдоллы и почему рядом с ними невозможно грустить
Пляж за окном: как оформить участок в морском стиле без лишнего китча
Тепло с пользой: чай и кофе превращаются в источник энергии, если добавить правильные вещи
Медленный метаболизм не виноват: скрытая причина, почему вес стоит, даже если вы всё делаете правильно

США в ловушке деиндустриализации: почему усилия Трампа по созданию рабочих мест обречены на провал

1:36
Экономика

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает, что Дональду Трампу не удастся вернуть рабочие места в США и остановить деиндустриализацию с помощью привлечения инвестиций от других стран.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Сомнения в возвращении рабочих мест

В ответ на вопросы о возможности создания рабочих мест Стиглиц заявил, что даже частичный перенос производств в США не решит проблему безработицы и деиндустриализации. Он также отметил, что у США практически нет шансов вернуть утраченные рабочие места.

Роботизация как фактор снижения занятости

Стиглиц объясняет это низким уровнем занятости в производственном секторе, который является современной тенденцией. По его словам, в США этот показатель уже составляет менее 8-9% и не будет расти. Даже если бы производственный сектор значительно вырос, он все равно обеспечил бы лишь небольшую долю рабочих мест.

Современное производство и автоматизация

Стиглиц подчеркнул, что современное производство осуществляется с помощью роботов. В качестве примера он приводит завод в Китае, где роботы позволяют 2000 рабочим производить 1000 автомобилей в день.

Со временем, по мнению эксперта, потребность в работниках в сфере обслуживания также сократится. Стиглиц критически оценивает взгляды Трампа, считая их устаревшими и не соответствующими экономическим реалиям XXI века, пишет ТАСС со ссылкой на Le Temps.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Наука и техника
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Последние материалы
Ритуал вместо шампуня: древний способ мытья волос удивил даже парикмахеров
Акционеры Tesla в замешательстве: компенсация в триллион долларов — стоит ли игра свеч
Гул, который невозможно заглушить: жители Невады напуганы мистическими звуками в каньонах
Музыка как защита мозга: новое исследование показало, как простая привычка снижает риск деменции
Эта машина улыбается слишком широко: вот когда идеальное состояние — сигнал тревоги
Королевская трава без короны: как базилик тихо завоевал каждый подоконник России
Пушистая элита 2025: какие породы стали новой валютой любви и лайков
Забудьте о холодильнике: этот маринад сохранит мясо свежим и нежным
Вода льётся — деньги уходят: 5 ошибок на кухне, из-за которых вы переплачиваете каждый месяц
Мила Йовович восхищается 18-летней дочерью: какие таланты проявились у звёздной наследницы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.