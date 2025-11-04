США в ловушке деиндустриализации: почему усилия Трампа по созданию рабочих мест обречены на провал

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает, что Дональду Трампу не удастся вернуть рабочие места в США и остановить деиндустриализацию с помощью привлечения инвестиций от других стран.

Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License

Сомнения в возвращении рабочих мест

В ответ на вопросы о возможности создания рабочих мест Стиглиц заявил, что даже частичный перенос производств в США не решит проблему безработицы и деиндустриализации. Он также отметил, что у США практически нет шансов вернуть утраченные рабочие места.

Роботизация как фактор снижения занятости

Стиглиц объясняет это низким уровнем занятости в производственном секторе, который является современной тенденцией. По его словам, в США этот показатель уже составляет менее 8-9% и не будет расти. Даже если бы производственный сектор значительно вырос, он все равно обеспечил бы лишь небольшую долю рабочих мест.

Современное производство и автоматизация

Стиглиц подчеркнул, что современное производство осуществляется с помощью роботов. В качестве примера он приводит завод в Китае, где роботы позволяют 2000 рабочим производить 1000 автомобилей в день.

Со временем, по мнению эксперта, потребность в работниках в сфере обслуживания также сократится. Стиглиц критически оценивает взгляды Трампа, считая их устаревшими и не соответствующими экономическим реалиям XXI века, пишет ТАСС со ссылкой на Le Temps.