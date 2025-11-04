Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бензин стареет быстрее, чем кажется: почему горючее в баке превращается в проблему
Вы думаете, кошки не скучают? Вот что они чувствуют, когда остаются одни дома
Каждый грамм — шаг к энергии: почему вес не растёт, даже если вы много едите
Картофельные оладьи: один простой трюк сделает их незабываемыми
Время заблудилось: Эфиопия — земля где живёт сразу в нескольких эпохах
Жду ответочку: Ксения Собчак рассказала о необычной семейной традиции
Пейте правильно — и тонометр покажет меньше: какие соки побеждают в битве за здоровые сосуды
Пенка поднимается — а осадок исчезает: как приготовить идеальный кофе в турке
Брови решают судьбу лица: один неверный щипок — и взгляд теряет характер

Где работу найти легко, а где придётся постараться: анализ рынка труда в России

2:10
Экономика

Российский рынок труда демонстрирует необычную динамику.

Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

Медицина и фармацевтика: дефицит кадров

Количество профессиональных областей, где наблюдается избыток рабочей силы, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 12 сфер. При этом, дефицит кадров сохраняется лишь в двух секторах: розничная торговля, а также медицина и фармацевтика. Эксперты отмечают парадоксальность ситуации: несмотря на распространенные заявления о нехватке специалистов, в ряде профессий наблюдается избыточное предложение.

Профицит в 12 профессиональных областях

Согласно данным директора по исследованиям hh. ru Марии Игнатовой, в сентябре 2025 года в 12 профессиональных областях фиксировался профицит. Наиболее конкурентной является сфера "Стратегия и инвестиции" (34,3 резюме на вакансию), за ней следуют "Искусство и массмедиа" (31,5 резюме) и "Высший и средний менеджмент" (27,2 резюме). В число профицитных также вошли "Маркетинг, реклама и PR", "Юриспруденция", "Информационные технологии", "Закупки", "Управление персоналом", "Безопасность", "Административный персонал", "Наука и образование", а также "Финансы и бухгалтерия".

Противоречивая ситуация на рынке труда

Как отмечает директор практик и партнер консалтинговой компании Get Experts Ольга Краева, ситуация на рынке труда характеризуется противоречивостью. На фоне дефицита в отдельных областях, число сфер с избытком специалистов увеличилось вдвое за год. Сокращение числа вакансий в IT и инвестиционной сфере связано с оптимизацией расходов и снижением инвестиций в новые проекты. Аналогичная тенденция наблюдается в топ-менеджменте, где компании упрощают структуры и сокращают количество управленческих позиций из-за экономического спада, сообщает РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Последние материалы
Пейте правильно — и тонометр покажет меньше: какие соки побеждают в битве за здоровые сосуды
Пенка поднимается — а осадок исчезает: как приготовить идеальный кофе в турке
Брови решают судьбу лица: один неверный щипок — и взгляд теряет характер
Где работу найти легко, а где придётся постараться: анализ рынка труда в России
Багажник трещит по швам, а места всё нет: простое решение вернёт порядок за минуту
Карта будущего затопления: какие российские города исчезнут, если лёд Антарктиды рухнет
Баклажанные кочевники: вот как переселенцы в кегах захватывают дачные участки
Арктика живёт за счёт хищника: белый медведь оказался не убийцей, а кормильцем северных земель
Съел — и пожалел: 7 утренних привычек, от которых страдает пищеварение
Евгения Медведева призналась, что потеряла себя: что стало переломным моментом в карьере фигуристки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.