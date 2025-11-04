Где работу найти легко, а где придётся постараться: анализ рынка труда в России

Российский рынок труда демонстрирует необычную динамику.

Медицина и фармацевтика: дефицит кадров

Количество профессиональных областей, где наблюдается избыток рабочей силы, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 12 сфер. При этом, дефицит кадров сохраняется лишь в двух секторах: розничная торговля, а также медицина и фармацевтика. Эксперты отмечают парадоксальность ситуации: несмотря на распространенные заявления о нехватке специалистов, в ряде профессий наблюдается избыточное предложение.

Профицит в 12 профессиональных областях

Согласно данным директора по исследованиям hh. ru Марии Игнатовой, в сентябре 2025 года в 12 профессиональных областях фиксировался профицит. Наиболее конкурентной является сфера "Стратегия и инвестиции" (34,3 резюме на вакансию), за ней следуют "Искусство и массмедиа" (31,5 резюме) и "Высший и средний менеджмент" (27,2 резюме). В число профицитных также вошли "Маркетинг, реклама и PR", "Юриспруденция", "Информационные технологии", "Закупки", "Управление персоналом", "Безопасность", "Административный персонал", "Наука и образование", а также "Финансы и бухгалтерия".

Противоречивая ситуация на рынке труда

Как отмечает директор практик и партнер консалтинговой компании Get Experts Ольга Краева, ситуация на рынке труда характеризуется противоречивостью. На фоне дефицита в отдельных областях, число сфер с избытком специалистов увеличилось вдвое за год. Сокращение числа вакансий в IT и инвестиционной сфере связано с оптимизацией расходов и снижением инвестиций в новые проекты. Аналогичная тенденция наблюдается в топ-менеджменте, где компании упрощают структуры и сокращают количество управленческих позиций из-за экономического спада, сообщает РГ.