Энергетический коллапс не за горами: почему санкции ЕС против СПГ опаснее, чем кажется

1:52
Экономика

Снижение объёмов добычи на проекте "Ямал СПГ" может повлечь за собой негативные последствия для мирового энергетического рынка.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Об этом заявил глава итальянской энергетической корпорации Eni Клаудио Дескальци в своем интервью газете Corriere della Sera.

Перенаправление поставок 

По словам Дескальци, после вступления в силу запрета на импорт российского СПГ в Европу в 2027 году весь объём газа, производимый в рамках проекта "Ямал", будет перенаправлен в азиатские и ближневосточные страны. В случае возникновения логистических или инфраструктурных проблем, добыча газа может сократиться, что, в свою очередь, создаст дефицит на мировом рынке, который, как подчеркнул Дескальци, является глобальным, сообщает ТАСС.

Спрос на газ не снижается

Он отметил, что спрос на газ останется высоким, поскольку СПГ играет важную роль в процессе "зелёного перехода", наряду с атомной энергетикой.

Кроме того, Дескальци рассказал о соглашении между Eni и малайзийской компанией Petronas, предусматривающем совместную добычу нефти в Индонезии и Малайзии. Планируется, что объём добычи достигнет 500 тысяч баррелей в сутки.

19-й пакет санкций

Ранее Европейский союз в рамках 19-го пакета санкций ввел полный запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года и по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года. Данные санкции запрещают приобретение, импорт и передачу, в любой форме, СПГ, произведённого или экспортируемого из России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
