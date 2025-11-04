Договорные обязательства под ударом? Как КМГ и ЛУКОЙЛ реагируют на санкции

Национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) совместно с российской компанией ЛУКОЙЛ, находящейся под санкциями, анализируют возможные последствия санкционных ограничений для их общих проектов.
В ответ на запрос агентства в КМГ заявили, что партнёры по совместным предприятиям тщательно изучают возможное воздействие внешних обстоятельств, в том числе санкций. Оценка ведётся с учетом юридических, финансовых и технических соображений.
В КМГ подчеркнули, что работа над проектами продолжается в штатном режиме, в соответствии с действующим законодательством и договорными условиями.
В национальной компании отметили, что все соглашения содержат раздел, регулирующий действия в случае введения санкций. Детали этих положений остаются конфиденциальными, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на КМГ.
