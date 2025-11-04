Невероятное творение: XPeng Aridge запускает производство летающего авто

Компания XPeng Aridge, ранее известная как AeroHT, приступила к опытному производству своей инновационной разработки — Land Aircraft Carrier (LAC), представляющей собой автомобиль с интегрированным летающим модулем.
По информации производителя, первый экземпляр уже выпущен на новом заводе.
Новый завод, занимающий площадь 120 тысяч квадратных метров, находится в районе Хуанпу, в Гуанчжоу — столице провинции Гуандун. На предприятии планируется выпускать до 10 000 летательных аппаратов ежегодно, однако на начальном этапе производство будет ограничено 5000 машинами в год. При максимальной загрузке конвейер сможет производить один летательный аппарат раз в полчаса. Запуск серийного производства и начало поставок намечены на 2026 год.
LAC — шестиколёсный электрический фургон, в задней части которого размещен летающий модуль. Летательный модуль оснащен шестью винтами и может быть отсоединен от автомобиля с использованием специального приложения для смартфона. Основные элементы конструкции фюзеляжа и лопасти винтов изготовлены из легкого и прочного углеродного волокна. Автомобиль выполняет функцию зарядной станции для летающего модуля, сообщает ТАСС.
