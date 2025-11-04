Электричество на 3 часа даром: Австралия планирует утилизировать избыточную солнечную генерацию

Австралийское правительство планирует обязать энергетические компании предоставлять населению бесплатное электричество, чтобы стимулировать потребление избыточной солнечной энергии.

Эта мера призвана уменьшить счета за электроэнергию, улучшить стабильность энергосистемы и утилизировать избыточную солнечную генерацию.

Три часа в дневное время

Программа Solar Sharer предполагает, что поставщики энергии будут обязаны предоставлять домохозяйствам как минимум три часа бесплатного электричества в дневное время, когда солнечная генерация достигает своего пика. Министр по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн объявил, что инициатива должна стартовать в июле 2026 года.

Более 4 миллионов солнечных панелей установлены на крышах австралийских домов, что приводит к нулевым или даже отрицательным оптовым ценам на электроэнергию в течение дня. Цель программы — снизить вечерний пиковый спрос и уменьшить потребность в дорогостоящей модернизации сети.

Снижение финансовой нагрузки на население

Первоначально предложение будет доступно для домохозяйств с умными счетчиками в Новом Южном Уэльсе, юго-восточном Квинсленде и Южной Австралии. Правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы на другие регионы к 2027 году.

Эта инициатива дополняет программу домашних аккумуляторов стоимостью $2,3 миллиарда, которая была запущена правительством в 2025 году. Реформы направлены не только на стабилизацию энергосистемы, но и на снижение финансовой нагрузки на население, особенно учитывая растущую задолженность по счетам за электричество, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.