Электричество на 3 часа даром: Австралия планирует утилизировать избыточную солнечную генерацию

1:53
Экономика

Австралийское правительство планирует обязать энергетические компании предоставлять населению бесплатное электричество, чтобы стимулировать потребление избыточной солнечной энергии.

Выработка электроэнергии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Выработка электроэнергии

Эта мера призвана уменьшить счета за электроэнергию, улучшить стабильность энергосистемы и утилизировать избыточную солнечную генерацию.

Три часа в дневное время

Программа Solar Sharer предполагает, что поставщики энергии будут обязаны предоставлять домохозяйствам как минимум три часа бесплатного электричества в дневное время, когда солнечная генерация достигает своего пика. Министр по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн объявил, что инициатива должна стартовать в июле 2026 года.

Более 4 миллионов солнечных панелей установлены на крышах австралийских домов, что приводит к нулевым или даже отрицательным оптовым ценам на электроэнергию в течение дня. Цель программы — снизить вечерний пиковый спрос и уменьшить потребность в дорогостоящей модернизации сети.

Снижение финансовой нагрузки на население

Первоначально предложение будет доступно для домохозяйств с умными счетчиками в Новом Южном Уэльсе, юго-восточном Квинсленде и Южной Австралии. Правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы на другие регионы к 2027 году.

Эта инициатива дополняет программу домашних аккумуляторов стоимостью $2,3 миллиарда, которая была запущена правительством в 2025 году. Реформы направлены не только на стабилизацию энергосистемы, но и на снижение финансовой нагрузки на население, особенно учитывая растущую задолженность по счетам за электричество, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
