Подземный мост между континентами: названа стоимость проекта, которая удивит многих

Стоимость потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской колеблется от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов.
Об этом рассказал автор проекта, учёный Виктор Разбегин в интервью РИА Новости. Он отметил, что различия в оценках связаны с объёмом работ, который учитывают разные исследователи: либо только проходка тоннеля, либо полное обустройство с сопутствующей инфраструктурой.
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить от 98 до 112 километров. Виктор Разбегин сообщил, что работа над возможными техническими решениями для строительства ведётся с 1990-х годов.
Самая перспективная конструкция включает два транспортных тоннеля и один сервисный с промежуточными сбойками для обслуживания. Из-за наличия двух островов в проливе тоннель будет состоять из трех частей: одна маленькая между островами длиной 4,5 километра и две большие, длина каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил перспективы строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску.
