Автогигант промахнулся: Mazda не успела выкупить свою долю в России

Японский концерн Mazda не реализовал опцион обратного выкупа своей доли в совместном предприятии "Соллерс" во Владивостоке и утратил такую возможность в октябре.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Mazda

Об этом сообщила пресс-служба группы "Соллерс".

Доля и опцион

В ноябре 2022 года Mazda продала свою долю в совместном предприятии с "Соллерсом". Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трёх лет.

Срок действия опциона

Представители группы "Соллерс" отметили, что не получали от Mazda никаких предложений или запросов по поводу реализации опциона. В текущих условиях концерн не видит необходимости в этом, так как срок действия опциона истёк в октябре 2025 года.

Перезапуск предприятия

Также было напомнено, что предприятие "Соллерс" во Владивостоке было перезапущено в 2023 году, и сейчас на его мощностях налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers, сообщает РИА Новости.