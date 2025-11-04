Автогигант промахнулся: Mazda не успела выкупить свою долю в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Японский концерн Mazda не реализовал опцион обратного выкупа своей доли в совместном предприятии "Соллерс" во Владивостоке и утратил такую возможность в октябре.

Mazda
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Mazda

Об этом сообщила пресс-служба группы "Соллерс".

Доля и опцион

В ноябре 2022 года Mazda продала свою долю в совместном предприятии с "Соллерсом". Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трёх лет.

 Срок действия опциона

Представители группы "Соллерс" отметили, что не получали от Mazda никаких предложений или запросов по поводу реализации опциона. В текущих условиях концерн не видит необходимости в этом, так как срок действия опциона истёк в октябре 2025 года.

 Перезапуск предприятия

Также было напомнено, что предприятие "Соллерс" во Владивостоке было перезапущено в 2023 году, и сейчас на его мощностях налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
