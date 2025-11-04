Крах заказов в Германии: машиностроение терпит убытки

В сентябре немецкий машиностроительный сектор пережил значительное уменьшение количества новых заказов, о чем заявила Ассоциация немецких машиностроителей (VDMA).
Согласно информации, опубликованной на сайте VDMA, реальное сокращение совокупного объема новых обращений в машиностроительные компании Германии составило 19% по сравнению с сентябрем предыдущего года. Внутренние заказы уменьшились на 5%, в то время как спрос из-за рубежа упал на целых 24%.
По информации VDMA, общая величина заказов в машиностроении за третий квартал текущего года уменьшилась на 6% относительно аналогичного периода прошлого года.
В связи со сложившейся ситуацией, VDMA скорректировала прогноз снижения объемов производства промышленного оборудования на текущий год. Изначально ожидалось снижение на 2%, однако теперь прогнозируется спад на 5%.
По мнению главного экономиста VDMA Йоханнеса Гернандта, на состояние отрасли негативно влияют падающий спрос и недостаточная загрузка производственных мощностей, а также новые американские импортные пошлины, сообщает РИА Новости.
