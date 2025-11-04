Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почва знает лучше: как земля сама вырастит крепкие астры без помощи подоконника
Сила вечернего покоя, который действует лучше любой косметической процедуры
Газ дороже — а счёт можно снизить: 5 привычек, которые экономят деньги каждый день
АКБ уже на последнем издыхании? Признаки, которые вы замечаете слишком поздно
Яблочный пирог с заварным кремом: испытайте тройное наслаждение в каждом кусочке
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Кости, что молчали 60 миллионов лет: находка из Техаса нарушила покой древних эпох
Эти 13 упражнений способны изменить всё — от здоровья до интимной гармонии
Гопник в спортивках: в чём Собчак нашла неразрывную связь русского человека и бренда Adidas

Крах заказов в Германии: машиностроение терпит убытки

1:18
Экономика

В сентябре немецкий машиностроительный сектор пережил значительное уменьшение количества новых заказов, о чем заявила Ассоциация немецких машиностроителей (VDMA).

Автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Автозавод

Детали снижения

Согласно информации, опубликованной на сайте VDMA, реальное сокращение совокупного объема новых обращений в машиностроительные компании Германии составило 19% по сравнению с сентябрем предыдущего года. Внутренние заказы уменьшились на 5%, в то время как спрос из-за рубежа упал на целых 24%.

Общая тенденция

По информации VDMA, общая величина заказов в машиностроении за третий квартал текущего года уменьшилась на 6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Пересмотр прогнозов

В связи со сложившейся ситуацией, VDMA скорректировала прогноз снижения объемов производства промышленного оборудования на текущий год. Изначально ожидалось снижение на 2%, однако теперь прогнозируется спад на 5%.

По мнению главного экономиста VDMA Йоханнеса Гернандта, на состояние отрасли негативно влияют падающий спрос и недостаточная загрузка производственных мощностей, а также новые американские импортные пошлины, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Авто
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Кости, что молчали 60 миллионов лет: находка из Техаса нарушила покой древних эпох
Эти 13 упражнений способны изменить всё — от здоровья до интимной гармонии
Гопник в спортивках: в чём Собчак нашла неразрывную связь русского человека и бренда Adidas
Жиры, без которых мы умрём: липиды перестали быть врагами и стали топливом жизни
Город под контролем ворон: как птицы построили собственную цивилизацию над головами людей
Микробы убиты: как продлить срок службы губки с помощью простых методов
10 минут и готов десерт: раскрываем секрет вареного банана, покорившего соцсети
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом
От душных полок до грохота колес: какие места в поезде признаны самыми неудачными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.