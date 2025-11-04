Финансовые ловушки: как уберечь свой счёт от блокировки
Блокировка банковских переводов между собственными счетами часто связана с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями.
Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
Причины блокировок
Такие блокировки возможны в следующих случаях:
- если переводы превышают обычные размеры;
- чрезмерно частые переводы могут вызвать подозрения;
- если средства поступают на новые реквизиты, дробятся на меньшие части или приходят от третьих лиц;
- внезапное снятие крупных сумм после долгого накопления.
Рекомендации: как избежать блокировок
Чтобы не попасть под блокировку, стоит:
- избавиться от дробления крупных сумм на множество мелких переводов;
- избегать операций, имеющих признаки анонимности;
- не переводить средства незнакомым людям;
- указывать понятные назначения платежей;
- предварительно уведомлять банк о крупных переводах.
Что делать, если перевод приостановили
Если перевод был приостановлен, важно быстро предоставить банк запрашиваемые документы для подтверждения законного происхождения средств, подчеркнула Бочкина в интервью "Прайм".
