Финансовые ловушки: как уберечь свой счёт от блокировки

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Блокировка банковских переводов между собственными счетами часто связана с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

Причины блокировок

Такие блокировки возможны в следующих случаях:

если переводы превышают обычные размеры;

чрезмерно частые переводы могут вызвать подозрения;

если средства поступают на новые реквизиты, дробятся на меньшие части или приходят от третьих лиц;

внезапное снятие крупных сумм после долгого накопления.

Рекомендации: как избежать блокировок

Чтобы не попасть под блокировку, стоит:

избавиться от дробления крупных сумм на множество мелких переводов;

избегать операций, имеющих признаки анонимности;

не переводить средства незнакомым людям;

указывать понятные назначения платежей;

предварительно уведомлять банк о крупных переводах.

Что делать, если перевод приостановили

Если перевод был приостановлен, важно быстро предоставить банк запрашиваемые документы для подтверждения законного происхождения средств, подчеркнула Бочкина в интервью "Прайм".