Финансовые ловушки: как уберечь свой счёт от блокировки

Экономика

Блокировка банковских переводов между собственными счетами часто связана с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями.

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

 Причины блокировок  

Такие блокировки возможны в следующих случаях:

  • если переводы превышают обычные размеры;
  • чрезмерно частые переводы могут вызвать подозрения;
  • если средства поступают на новые реквизиты, дробятся на меньшие части или приходят от третьих лиц;
  • внезапное снятие крупных сумм после долгого накопления.

 Рекомендации: как избежать блокировок  

Чтобы не попасть под блокировку, стоит:

  •  избавиться от дробления крупных сумм на множество мелких переводов;
  • избегать операций, имеющих признаки анонимности;
  • не переводить средства незнакомым людям;
  • указывать понятные назначения платежей;
  • предварительно уведомлять банк о крупных переводах.

 Что делать, если перевод приостановили

Если перевод был приостановлен, важно быстро предоставить банк запрашиваемые документы для подтверждения законного происхождения средств, подчеркнула Бочкина в интервью "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
