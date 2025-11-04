Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Утильсбор изменит всё: новый расклад наблюдается на рынке подержанных авто

Экономика

Октябрь зафиксировал пик активности на вторичном автомобильном рынке с начала текущего года.

Согласно информации от портала "Дром", продажи подержанных автомобилей увеличились на 16% по сравнению с октябрем прошлого года и на 8% относительно сентября. Наблюдается позитивная тенденция количества сделок уже четвёртый месяц подряд, пишет РГ.

Предложение и цены на вторичном рынке

Объём объявлений о реализации подержанных автомобилей на "Дроме" продолжает увеличиваться, демонстрируя годовой прирост в 25%. В октябре покупателям было доступно свыше 970 тысяч предложений, при этом средняя стоимость составила 1,2 миллиона рублей, а медианная — 870 тысяч рублей.

Лидеры роста продаж среди моделей

Среди наиболее популярных моделей автомобилей с пробегом 34 продемонстрировали увеличение продаж более чем на 10% за месяц. Значительный рост количества сделок в октябре (20-27%) наблюдался у Volkswagen Tiguan (1,8 млн руб.), Opel Astra (527 тыс. руб.), Volkswagen Touareg (2 млн руб.), Mazda CX-5 (2,2 млн руб.), Chevrolet Cruze (700 тыс. руб.), Hyundai Tucson (1,6 млн руб.) и Honda Civic (690 тыс. руб.).

Влияние утильсбора на рынок

По мнению аналитика "Дрома" Игоря Олейникова, введение новых коэффициентов утильсбора может привести к существенному разделению рынков новых и подержанных автомобилей.

Эксперт поясняет, что в таком случае цены на подержанные машины станут значительно ниже, чем на новые. Выбор между новым и подержанным автомобилем будет определяться покупательской способностью клиента. Разница в стоимости между новым и подержанным автомобилем одной и той же модели может достигнуть 50%.

Тенденции по брендам

Китайские автомобили демонстрируют высокий темп продаж: +57% за год и +18% к сентябрю. Это обусловлено небольшой долей китайских авто на рынке подержанных машин (3%). В октябре Geely Monjaro покинул топ-5 популярных моделей (-10% к сентябрю), а Chery Tiggo 7 Pro Max вернулся на пятое место (+56%). Лидерами остаются Lifan X60, Lifan Solano и Chery Tiggo T11 (380-650 тыс. руб.). Haval Jolion поднялся на четвертую строчку (+30%), его цена в октябре составляла 1,9 млн рублей.

Продажи подержанных немецких автомобилей выросли на 30% в годовом исчислении и на 10% за месяц. На их долю приходится 10% рынка. В топ-5 входят Volkswagen Polo и Passat, Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series и Opel Astra (30% продаж).

Корейские автомобили показали рост продаж на 24% за год и на 9% за месяц. Лидируют Hyundai Solaris, Kia Rio и Sportage, а также Kia Ceed и Hyundai Accent (42% продаж).

Европейские и американские бренды показали годовой рост продаж в 19% и прирост к сентябрю в 11%. Ford Focus остается лидером (32% продаж в топ-5). Skoda Octavia (+14%) поднялась на второе место, Chevrolet Cruze (+20%) занял пятую строчку.

Наименьший рост показали подержанные японские и отечественные автомобили, но они занимают большую долю рынка (47% и 21% соответственно).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
