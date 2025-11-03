За горизонтом — неделя: как россияне адаптируют формат отдыха под бюджет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вместо традиционных двухнедельных отпусков граждане России всё чаще отдают предпочтение кратковременным поездкам.

Туристические компании фиксируют увеличение интереса к отдыху, рассчитанному на несколько суток или неделю, поскольку такой формат позволяет оптимизировать расходы и увеличить частоту путешествий.

Факторы, влияющие на длительность отдыха

Специалисты отмечают, что продолжительность каникул варьируется в зависимости от выбранного направления. Поездки в страны ЮВА обычно занимают около десяти дней, на Ближний Восток — примерно семь дней, а в государства СНГ — три-четыре ночи. Как сообщает агентство "Татар-Информ", решающее значение при выборе длительности тура имеют его стоимость, наличие свободного времени и личные обстоятельства путешественников.

Бюджет в приоритете

Несмотря на сохранение популярности традиционных направлений, туристы стали более внимательно подходить к планированию бюджета поездки. Средняя стоимость недельного отдыха для двоих в Египте сегодня колеблется в пределах от 120 до 180 тысяч рублей. В Турции, где цены на туры несколько возросли, недельное пребывание обойдется в 160-240 тысяч рублей.

Устойчивый тренд

По данным туроператоров, тенденция к сокращению продолжительности отпусков наблюдается на протяжении всего 2025 года. Более сжатый формат позволяет туристам чаще выезжать на отдых, при этом не превышая запланированный бюджет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
