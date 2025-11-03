Юг в тренде: ноябрьские праздники взвинтили спрос на жильё — вот где бронируют чаще всего

Туристический сектор Южного федерального округа демонстрирует значительный подъём благодаря ноябрьским праздникам. По данным "Авито Путешествия", количество заявок на аренду жилья увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

Популярные направления

Лидирующую позицию по количеству забронированных квартир занимает Краснодар (около 38% от общего числа). Сочи немного отстает с показателем в 21%. Что касается аренды загородных домов, наибольшим спросом пользуются варианты в Адыгее, Сочи и Краснодаре.

Факторы роста

Аналитики сервиса связывают повышенный интерес к региону с увеличением продолжительности выходных дней и возобновлением работы аэропортов в Геленджике и Краснодаре.

Ценовая политика

Наиболее высокие цены на аренду загородных домов наблюдаются в Крыму (в среднем 11,4 тысячи рублей в сутки) и в Республике Адыгея (9,4 тысячи рублей в сутки).