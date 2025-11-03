Юг в тренде: ноябрьские праздники взвинтили спрос на жильё — вот где бронируют чаще всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Туристический сектор Южного федерального округа демонстрирует значительный подъём благодаря ноябрьским праздникам. По данным "Авито Путешествия", количество заявок на аренду жилья увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Популярные направления

Лидирующую позицию по количеству забронированных квартир занимает Краснодар (около 38% от общего числа). Сочи немного отстает с показателем в 21%. Что касается аренды загородных домов, наибольшим спросом пользуются варианты в Адыгее, Сочи и Краснодаре.

Факторы роста

Аналитики сервиса связывают повышенный интерес к региону с увеличением продолжительности выходных дней и возобновлением работы аэропортов в Геленджике и Краснодаре. 

Ценовая политика

Наиболее высокие цены на аренду загородных домов наблюдаются в Крыму (в среднем 11,4 тысячи рублей в сутки) и в Республике Адыгея (9,4 тысячи рублей в сутки).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
