90% — не предел: Россия готовится к полной переработке ядерных отходов

Генеральный директор представительства госкорпорации "Росатом" в Киргизии и Туркмении Дмитрий Константинов сообщил о значительном прогрессе в переработке ядерного топлива в России.

Современные технологии атомных электростанций

По словам Константинова, современные атомные электростанции активно развиваются, включая технологии работы с отработавшим ядерным топливом. В настоящее время Россия может перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива.

Перспективы до 2030 года

В перспективе до 2030 года планируется разработка технологий замкнутого топливного цикла, что позволит полностью перерабатывать отработанное топливо и повторно использовать его на атомных станциях как новое.

Международная конференция в Туркменистане

Эта информация была озвучена на конференции "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана", которая проходит 3-4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши, участвуют более 500 делегатов из разных стран, включая представителей отраслевых ведомств и международных организаций, пишет ТАСС.