90% — не предел: Россия готовится к полной переработке ядерных отходов

1:20
Экономика

Генеральный директор представительства госкорпорации "Росатом" в Киргизии и Туркмении Дмитрий Константинов сообщил о значительном прогрессе в переработке ядерного топлива в России.

Калининская АЭС фасад новый Росатом
Фото: commons.wikimedia.org by SergioBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининская АЭС фасад новый Росатом

Современные технологии атомных электростанций

По словам Константинова, современные атомные электростанции активно развиваются, включая технологии работы с отработавшим ядерным топливом. В настоящее время Россия может перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива. 

Перспективы до 2030 года

В перспективе до 2030 года планируется разработка технологий замкнутого топливного цикла, что позволит полностью перерабатывать отработанное топливо и повторно использовать его на атомных станциях как новое.

Международная конференция в Туркменистане

Эта информация была озвучена на конференции "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана", которая проходит 3-4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши, участвуют более 500 делегатов из разных стран, включая представителей отраслевых ведомств и международных организаций, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
