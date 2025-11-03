Amazon и OpenAI подписали соглашение века: искусственный интеллект получает собственную армию из чипов

Партнёрство между OpenAI и Amazon Web Services стало одной из крупнейших сделок в сфере облачных технологий последних лет. Корпорации объявили о соглашении на сумму $38 млрд, в рамках которого AWS предоставит OpenAI доступ к вычислительным мощностям на базе чипов Nvidia. Этот шаг открывает новую страницу в развитии искусственного интеллекта, усиливая позиции обеих компаний на мировом рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Shkuru Afshar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Amazon

Что известно о соглашении

Согласно пресс-релизу Amazon, договор заключён сроком на семь лет и вступил в силу немедленно. В течение этого времени его стоимость будет постепенно расти. OpenAI получает доступ к "сотням тысяч передовых графических процессоров Nvidia", размещённых на мощностях AWS. Это позволит компании ускорить обучение своих языковых моделей, включая ChatGPT, и улучшить производительность сервисов на базе искусственного интеллекта.

"Сегодня Amazon Web Services (AWS) и OpenAI объявили о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, которое начинает действовать незамедлительно", — говорится в заявлении компании Amazon.

Почему Amazon делает ставку на OpenAI

Для Amazon это соглашение — не просто поставка вычислительных ресурсов. Компания стремится укрепить позиции AWS как ведущей облачной платформы для работы с искусственным интеллектом. На фоне растущей конкуренции с Microsoft Azure и Google Cloud, сотрудничество с OpenAI становится стратегическим преимуществом.

AWS уже давно развивает собственные технологии в сфере машинного обучения, предлагая клиентам инструменты для создания и внедрения ИИ-сервисов. Но теперь, получив в качестве партнёра лидера в области генеративного ИИ, Amazon усиливает влияние на ключевой рынок будущего.

Сравнение облачных игроков

Компания Основное направление Ключевые партнёры Особенности Amazon Web Services Облачные сервисы, ИИ-платформы OpenAI, Nvidia Масштабируемость, гибкость, высокая производительность Microsoft Azure Облачные вычисления, интеграция ИИ OpenAI (27% акций) Тесная интеграция с продуктами Microsoft Google Cloud Машинное обучение, аналитика Anthropic, DeepMind Акцент на исследования и автоматизацию

Реструктуризация OpenAI: шаг к независимости

За несколько дней до объявления сделки OpenAI завершила реструктуризацию. Компания создала некоммерческую организацию OpenAI Foundation, которая стала одним из совладельцев коммерческой структуры OpenAI Group PBC. Это изменение должно укрепить баланс между коммерческими интересами и миссией по безопасному развитию искусственного интеллекта.

Microsoft, ключевой партнёр OpenAI, владеет 27% акций. Однако в документах указано, что при достижении уровня AGI (общего искусственного интеллекта) условия сотрудничества будут пересмотрены независимыми экспертами. В таком случае Microsoft может потерять часть прибыли от продуктов OpenAI.

Как сотрудничество повлияет на ChatGPT

Доступ к мощностям AWS и новым GPU Nvidia позволит OpenAI значительно увеличить скорость обучения своих моделей и снизить время отклика для пользователей. Это особенно важно на фоне роста числа запросов к ChatGPT и запуска корпоративных решений, таких как ChatGPT Enterprise.

Кроме того, использование AWS означает более широкую географию размещения серверов, что повысит устойчивость системы и безопасность данных. Это ключевой фактор для корпоративных клиентов, особенно в Европе и Азии, где действуют строгие правила обработки информации.

А что если OpenAI достигнет AGI

Если OpenAI действительно создаст общий искусственный интеллект, ситуация на рынке изменится радикально. Пересмотр соглашений с Microsoft и Amazon станет неизбежным, а роль OpenAI как независимого игрока усилится. Возможна даже новая модель управления, где решения будут приниматься с участием международных исследовательских институтов.

FAQ

Как долго будет действовать соглашение?

Договор рассчитан на семь лет с возможностью продления.

Сколько GPU предоставит Amazon?

Точное число не раскрывается, но речь идёт о "сотнях тысяч" графических процессоров Nvidia.

Исторический контекст

OpenAI начинала как некоммерческая организация, созданная с целью развития безопасного ИИ. С 2019 года, после инвестиций Microsoft, структура компании стала гибридной: часть проектов коммерческая, часть остаётся в открытом доступе. Новое сотрудничество с AWS подтверждает курс на технологическую независимость и диверсификацию партнёрств.

Интересный факт

ChatGPT ежедневно обрабатывает миллиарды запросов, что требует инфраструктуры уровня AWS.