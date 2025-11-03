Пшеничный гигант просыпается: Россия готовится к мощному экспортному рывку

Экономика

Аналитический центр "Совэкон" скорректировал свой прогноз относительно экспорта российской пшеницы на сельскохозяйственный сезон 2025-2026.

Фото: commons.wikimedia.org by ИльЯ Б., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пшеница на опытном поле

Новая оценка предполагает отправку за рубеж 43,8 млн тонн, что на 0,4 млн тонн больше предыдущего прогноза. В обзоре компании подчеркивается, что причиной пересмотра стали более оптимистичные ожидания по урожаю и активизация экспортных операций. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для достижения рекордных объёмов поставок уже в ноябре.

Факторы, повлиявшие на пересмотр оценки

Основанием для повышения экспортного прогноза послужила корректировка оценки валового сбора пшеницы. В течение первой половины октября аналитики увеличили прогноз производства на 0,6 млн тонн, который приблизился к 87,8 млн тонн.

Восстановление спроса и цены

Эксперты также зафиксировали увеличение спроса со стороны стран-импортёров, которые ранее занимали выжидательную позицию, рассчитывая на снижение цен. В последние недели средняя цена тонны пшеницы (12,5% протеина, FOB) из черноморского региона и ЕС колебалась около отметки в 230 долларов.

Ожидания по экспорту в октябре и ноябре

По уточненным данным аналитиков, экспорт пшеницы в октябре оценивается в 5,4 млн тонн (ранее озвучивалась цифра в 5,1 млн тонн). Этот показатель приближается к рекордному значению в 5,6 млн тонн, зафиксированному годом ранее. По предварительным оценкам, ноябрьские поставки могут составить от 4,2 до 4,7 млн тонн, что потенциально может стать новым месячным рекордом. Предыдущий максимум был достигнут в 2022 году и составлял 4,3 млн тонн, пишет "Агроэксперт".