Транспортный коллапс в США? Ужесточение правил для водителей-мигрантов ставит под угрозу перевозки

Изменения в миграционной политике США и её ужесточение создают предпосылки для значительного сокращения числа профессиональных водителей.
В конце сентября 2025 года Федеральное управление безопасности автотранспортных средств (FMCSA) ввело в действие экстренное постановление, ограничивающее выдачу и продление водительских удостоверений, выданных за пределами США. FMCSA прогнозирует, что около 97% из 200 000 действующих иностранных водительских удостоверений не будут соответствовать новым стандартам, что, вероятно, приведет к их исключению из отрасли в течение одного-трёх лет.
По оценкам отраслевого аналитика Эйвери Вайза, одно только это требование может вызвать ежегодную потерю работы примерно 20 000 водителям.
По оценке транспортного экономиста Ноэля Перри, учитывая пересечение факторов, таких как ограничения CDL для нерезидентов, языковые требования, а также ограничения для новых сотрудников и водителей без документов, общее число водителей, находящихся под угрозой, может превысить 600 000 человек.
Это составляет примерно 17% от общего числа водителей. Перевозчики, активно использующие труд мигрантов или не соответствующие новым требованиям, могут столкнуться с риском прекращения деятельности, сообщает Zero Hedge.
