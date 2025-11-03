Транспортный коллапс в США? Ужесточение правил для водителей-мигрантов ставит под угрозу перевозки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:38
Экономика

Изменения в миграционной политике США и её ужесточение создают предпосылки для значительного сокращения числа профессиональных водителей.

Очередь грузовиков
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очередь грузовиков

Ужесточение правил для иностранных водительских удостоверений

В конце сентября 2025 года Федеральное управление безопасности автотранспортных средств (FMCSA) ввело в действие экстренное постановление, ограничивающее выдачу и продление водительских удостоверений, выданных за пределами США. FMCSA прогнозирует, что около 97% из 200 000 действующих иностранных водительских удостоверений не будут соответствовать новым стандартам, что, вероятно, приведет к их исключению из отрасли в течение одного-трёх лет.

Знание английского языка

 По оценкам отраслевого аналитика Эйвери Вайза, одно только это требование может вызвать ежегодную потерю работы примерно 20 000 водителям.

Общий эффект и риски для перевозчиков

По оценке транспортного экономиста Ноэля Перри, учитывая пересечение факторов, таких как ограничения CDL для нерезидентов, языковые требования, а также ограничения для новых сотрудников и водителей без документов, общее число водителей, находящихся под угрозой, может превысить 600 000 человек.

Это составляет примерно 17% от общего числа водителей. Перевозчики, активно использующие труд мигрантов или не соответствующие новым требованиям, могут столкнуться с риском прекращения деятельности, сообщает Zero Hedge.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
