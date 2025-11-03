Финляндия переходит от затяжной стагнации к полноценному экономическому спаду.
Экономист Йоонас Тухкури отмечает, что причинами такого положения дел являются устаревшая промышленная база, ограниченный ассортимент производимой продукции и региональный экономический дисбаланс.
Оборонные обязательства Финляндии в рамках НАТО вынуждают правительство искать пути сокращения расходов, в том числе в сфере образования и профессиональной подготовки.
Министр финансов Финляндии Риикка Пурра планирует приостановить финансирование программ высшего образования в рамках обсуждения бюджета. Такая мера позволит сэкономить €1 млрд, однако университеты потеряют свыше €160 млн.
В октябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны-члены НАТО увеличить свои оборонные бюджеты. Он заявил о необходимости немедленной реализации плана по увеличению военных расходов до 3,5% ВВП в течение ближайшего десятилетия, согласно Der Tagesspiegel.
