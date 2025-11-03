Финляндия на распутье: к чему приведёт увеличение военных расходов

Финляндия переходит от затяжной стагнации к полноценному экономическому спаду.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/wstryder/, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парламент Финляндии

Экономист Йоонас Тухкури отмечает, что причинами такого положения дел являются устаревшая промышленная база, ограниченный ассортимент производимой продукции и региональный экономический дисбаланс.

Сокращение расходов

Оборонные обязательства Финляндии в рамках НАТО вынуждают правительство искать пути сокращения расходов, в том числе в сфере образования и профессиональной подготовки.

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра планирует приостановить финансирование программ высшего образования в рамках обсуждения бюджета. Такая мера позволит сэкономить €1 млрд, однако университеты потеряют свыше €160 млн.

Призыв к увеличению оборонных расходов

В октябре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал страны-члены НАТО увеличить свои оборонные бюджеты. Он заявил о необходимости немедленной реализации плана по увеличению военных расходов до 3,5% ВВП в течение ближайшего десятилетия, согласно Der Tagesspiegel.