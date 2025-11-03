Белоруссия готовится к росту: утверждены планы с цифрами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ряд указов, определяющих экономические ориентиры и параметры денежно-кредитной политики на 2026 год.

Лукашенко
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лукашенко

Рост ВВП

Об этом проинформировала пресс-служба президента. Согласно прогнозам, валовой внутренний продукт увеличится на 2,8%. Ключевыми факторами роста станут увеличение инвестиций в основной капитал, более быстрый рост экспорта продукции и сервисов, а также повышение доходов граждан.

Указами установлены конкретные целевые показатели для достижения поставленных задач. В частности, планируется, что экспорт товаров и услуг вырастет на 3,7% по сравнению с текущим годом, вложения в экономику — на 3,1%, а реальные доходы населения — на 4,8%.

Сдерживание инфляции

Пресс-служба сообщает, что перед Национальным банком и правительством поставлена задача по сдерживанию инфляции. Целевой показатель установлен на уровне, не превышающем 7%, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
