Затраты растут, напряжение — вдогонку: что происходит с электросетями Абхазии

Согласно информации, опубликованной Министерством энергетики Абхазии, текущие тарифные ставки на электроэнергию в республике не обеспечивают достаточного финансирования для поддержания и обновления электроэнергетической сети.

Текущие тарифы для населения и юридических лиц

Для частных потребителей стоимость электроэнергии варьируется: 1,7 рубля за кВт·ч при однофазном подключении и 2,2 рубля при трехфазном. Организации платят 3,2 рубля за кВт·ч. До 2022 года расценки были значительно ниже: 40 копеек для населения и 80 копеек для предприятий.

Импорт электроэнергии из России и экономическое обоснование

С августа Абхазия осуществляет закупку электроэнергии из России в ночное время и в выходные дни, когда цены на импорт наиболее выгодны.

Несмотря на это, стоимость импортируемой электроэнергии в среднем в два раза превышает существующие тарифы в Абхазии.

Министерство энергетики подчеркивает, что действующие тарифы не отражают реальные экономические затраты на содержание и обновление энергетической инфраструктуры. С августа на импорт электроэнергии было потрачено 261 млн рублей.

Преимущества импорта и состояние энергосистемы

Закупка электроэнергии из России помогает экономить ресурсы Ингурской ГЭС и поддерживает высокий уровень воды в водохранилище для зимнего периода. Уровень воды в Джварском водохранилище на 1 ноября превышает показатель прошлого года на 56 метров.

Состояние энергетической инфраструктуры характеризуется высоким износом оборудования, что приводит к потерям электроэнергии при передаче и к снижению напряжения в электросетях.

Необходимость модернизации и экономия электроэнергии

Для предотвращения крупных аварий и дефицита мощности необходима своевременная модернизация энергосистемы. Потребление электроэнергии за девять месяцев 2025 года снизилось на 65 млн кВт·ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что сэкономило 200 млн рублей на покрытие дефицита, пишет ТАСС.