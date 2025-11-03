Цена свободы: во сколько американцам уже обошлись тарифы Трампа

Согласно данным аналитиков Bank of America, введённые Дональдом Трампом тарифы стимулировали рост потребительских цен.
После введения тарифов 2 апреля, объявленного "Днем освобождения", американский лидер утверждал, что тарифы сократят торговый дефицит и привлекут миллиарды долларов в США за счет переориентации потребителей на отечественные товары и создания рабочих мест.
Однако уже тогда многие экономисты предупреждали, что бремя тарифов ляжет на потребителей. Исследование S&P Global показало, что тарифы Трампа обойдутся бизнесу в 1,2 триллиона долларов в текущем году.
Стратеги Bank of America выяснили, что потребители оплатили от 50 до 70% общей стоимости тарифов, и этот факт указывает на возможность дальнейшего роста инфляции в ближайшие месяцы. Индекс цен PCE в августе вырос на 2,7% в годовом исчислении, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущими месяцами.
Справка. Индекс цен PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index) — показатель, измеряющий изменение цен на товары и услуги, потребляемые американскими домохозяйствами, и используется для отслеживания инфляции
