Цена свободы: во сколько американцам уже обошлись тарифы Трампа

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным аналитиков Bank of America, введённые Дональдом Трампом тарифы стимулировали рост потребительских цен.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Набрюдение за ростом

День освобождения стал днём начала проблем

После введения тарифов 2 апреля, объявленного "Днем освобождения", американский лидер утверждал, что тарифы сократят торговый дефицит и привлекут миллиарды долларов в США за счет переориентации потребителей на отечественные товары и создания рабочих мест.

Однако уже тогда многие экономисты предупреждали, что бремя тарифов ляжет на потребителей. Исследование S&P Global показало, что тарифы Трампа обойдутся бизнесу в 1,2 триллиона долларов в текущем году.

Оценка влияния на инфляцию

Стратеги Bank of America выяснили, что потребители оплатили от 50 до 70% общей стоимости тарифов, и этот факт указывает на возможность дальнейшего роста инфляции в ближайшие месяцы. Индекс цен PCE в августе вырос на 2,7% в годовом исчислении, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущими месяцами.

Справка. Индекс цен PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index) — показатель, измеряющий изменение цен на товары и услуги, потребляемые американскими домохозяйствами, и используется для отслеживания инфляции