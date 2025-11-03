Черная пятница с Халвой от Совкомбанка: розыгрыш 3 млн рублей, кэшбэк до 30%, рассрочка до 36 месяцев и подарки от партнеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Совкомбанк предлагает своим клиентам возможность принять участие в акции "Черная пятница" и получить кэшбэк до 30%, рассрочку до 36 месяцев, промокоды на скидки, а также поучаствовать в розыгрыше 3 млн рублей и подарков от партнеров.

Фото: Пресс-служба Совкомбанка
Для участия в акции необходимо активировать ее в приложении "Халвы" или на странице акции и совершать покупки с рассрочкой 10 месяцев у всех партнеров. Например, в РИВ ГОШ можно подобрать косметику и парфюмерию, в Связь. ON — приобрести гаджеты и аксессуары, в Askona — обновить обстановку в спальне, выбрав качественный матрас и постельное белье, а в Гемотесте — позаботиться о своем здоровье, пройдя необходимые анализы. В Anywayanyday можно выгодно забронировать путешествия и билеты, в Amazing Red — найти одежду и обувь любимых спортивных брендов, а в ТЮН — приобрести оригинальную технику по выгодным ценам. Акция действует в более чем 260 тысячах магазинов-партнеров "Халвы" по всей стране.

После покупки необходимо регистрировать чеки от 5000 рублей по карте "Халва", и крутить Колесо фортуны, чтобы получить кэшбэк до 30%, увеличение рассрочки до 36 месяцев и скидки от партнеров "Халвы".

Участники, зарегистрировавшие хотя бы один чек, смогут также участвовать в розыгрыше призов от партнеров акции. Все, зарегистрировавшие от 5 чеков, получат доступ к розыгрышу 10 000 баллов (100 победителей), от 10 чеков — к розыгрышу 50 000 баллов (20 победителей), а от 11 чеков — к розыгрышу 100 000 баллов (10 победителей). Розыгрыш баллов будет проведен 29.12.2025 г. с помощью рандомайзера. Выигранные баллы конвертируются в рубли по курсу один к одному.

Все участники акции при первом подключении получают 30 дней бесплатной подписки "Халва.Десятка" с рассрочкой 10 месяцев на все покупки у партнеров. После пробного периода подписка автоматически продлевается за 399 рублей в месяц (299 рублей для держателей "Социальной Халвы"). Отключить подписку можно в любое время в мобильном приложении или по телефону 8-800-100-777-2.

Подробные условия доступны на странице акции.

Реклама, токен 2SDnjcUG1vX

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
