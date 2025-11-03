Сердце остановилось из-за 80-часовой рабочей недели? Южнокорейская сеть пекарен в центре скандала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Смерть 26-летнего работника, трудившегося, по некоторым данным, до 80 часов еженедельно в известной южнокорейской сети пекарен London Bagel Museum, вызвала широкий резонанс в обществе.

Слойки
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слойки

Партия "Справедливость" обнародовала заявление под заголовком "London Bagel Museum не должна уйти от ответственности за гибель молодого сотрудника". В нём утверждается, что молодой человек скончался из-за утомительной работы от 58 до 80 часов в неделю.

Детали работы и предшествующие обстоятельства

Согласно информации, предоставленной партией, работник умер спустя 14 месяцев после трудоустройства в компании в мае прошлого года.

"За день до кончины сотрудник прибыл на работу в 9 утра и покинул её незадолго до полуночи", — заявили представители партии, допустив, что сотрудник мог умереть из-за хронического или внезапного переутомления.

Нюансы рабочей траектории

За период 14-месячной работы сотрудника неоднократно переводили из Каннама в Сувон (провинция Кёнгидо), а затем в Инчхон, при этом каждый раз заключался новый трудовой договор.

Сообщается, что 22 октября семья подала иск.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
