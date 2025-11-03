Райское наслаждение по заоблачной цене: ананасы становятся роскошью

Экономика

За последний год стоимость ананасов на российском рынке выросла на 16%.

Фото: freepik by pikisuperstar ананас

По данным аналитиков "АТОЛ", за последний месяц зафиксирован скачок цены на 7%. Telegram-канал Shot приводит данные, согласно которым средняя цена одного ананаса выросла с 567 рублей месяц назад до 607 рублей в настоящее время.

Прогнозы и факторы, влияющие на цену

Эксперты предсказывают дальнейшее повышение цен на ананасы ближе к декабрю, это может ограничить их доступность для российских потребителей в период новогодних праздников. Текущий диапазон цен на ананасы в московских магазинах составляет от 600 до 1200 рублей за килограмм. На цену влияют сорт ананаса, страна-производитель и затраты на транспортировку.

Зависимость от импорта

Важно отметить, что более 80% ананасов, представленных на российском рынке, импортируются из Коста-Рики, поэтому цена особенно чувствительна к колебаниям валютных курсов и изменениям в логистических цепочках.