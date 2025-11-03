Выгодные вклады — миф или реальность? Как не попасть в ловушку банковских уловок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Экономика

В условиях снижающейся ключевой ставки, установленной Центробанком РФ, вкладчики активно ищут альтернативные инструменты для инвестирования.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Однако, как отмечает доцент кафедры мировых финансовых рынко и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева, погоня за мгновенной прибылью может привести к убыткам.

Потери при досрочном снятии

Часто при досрочном расторжении договора вклада вкладчик теряет уже начисленные проценты. Банк производит перерасчёт по минимальной ставке "до востребования", которая обычно составляет всего 0,01-0,1% годовых. Таким образом, доходность, полученная по вкладу, открытому под 18-20% годовых, аннулируется.

Подводные камни "выгодных" предложений

Новые предложения от финансовых организаций не всегда оказываются настолько привлекательными, как кажутся на первый взгляд. Зачастую "суперставки" распространяются только на часть вложенной суммы, действуют в течение ограниченного периода времени или требуют выполнения дополнительных условий, например, поддержание определённого уровня оборота средств по банковской карте.

Эльмира Асяева подчёркивает, что даже небольшое увеличение процентной ставки по новому вкладу не всегда компенсирует потерю накопленных процентов, особенно если предыдущий вклад был открыт недавно. Эксперт советует внимательно анализировать условия договора и разрабатывать стратегию размещения средств, учитывая различные сроки и инструменты, а не поддаваться импульсивным решениям, вызванным рекламными акциями банков, сообщает "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
