Складской бум в России: цифры ошеломляют

Аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) констатируют увеличение объёмов строительства складских помещений по всей стране.

За первые три квартала текущего года было введено в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров складских площадей классов А и В, что демонстрирует прирост в 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в Московской области этот показатель составил 1,1 миллиона квадратных метров, превысив прошлогодний на 38%. Однако в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается обратная тенденция — снижение объёмов строительства на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Снижение спроса и рост популярности аренды

В то же время, эксперты фиксируют снижение спроса на складские помещения в среднем по России на 55%. Основной причиной является сокращение активности сегмента электронной торговли, доля которого в общем объеме спроса упала до 46%, что на 24 процентных пункта меньше, чем годом ранее. На фоне этого, участники рынка все чаще предпочитают заключать сделки аренды. За три квартала доля аренды в общем объеме спроса составила 79%, что вдвое (на 38 п. п.) превышает прошлогодний показатель.

Удорожание строительства складских помещений

Эксперты отмечают увеличение себестоимости строительства всех категорий складской недвижимости. Наиболее существенный рост зафиксирован в сегменте light industrial, где стоимость достигла 76 тысяч рублей за квадратный метр, что на 13% больше, чем год назад.

Строительство температурных складов также демонстрирует тенденцию к удорожанию: для холодильных складов стоимость составила 97 тысяч рублей за квадратный метр (+12%), для мультитемпературных — 101 тысячу рублей за квадратный метр (+11%), а для морозильных — 116 тысяч рублей за квадратный метр (+12%). В морозильных складах значительную часть затрат составляет стоимость специализированного оборудования (24%), что делает их наиболее капиталоемкими в сегменте, пишет РГ.