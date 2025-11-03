Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откровенное признание: Саша Бортич рассказала о своей главной опоре в жизни
Подземные мутанты: жизнь без света и страха под ногами миллионов — скрытая жизнь Лондонского метро
Слойки с помидорами и сыром срывают овации: минимум усилий — и ваши пирожки вне конкуренции
Когда еда становится лекарством: продукты, которые включают режим самоочищения печени
Автокредит почти бесплатно? Да, но только если знать три простых правила перед покупкой
От холода к теплу: как перестроить уход, чтобы кожа не страдала от ветра, отопления и перемен погоды
Как провести отпуск дешевле и интереснее Турции: 15 нацпарков, где не нужны визы и пляжи
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Сладкий парадокс: почему ЕС увеличивает импорт российских конфет

Складской бум в России: цифры ошеломляют

2:23
Экономика

Аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) констатируют увеличение объёмов строительства складских помещений по всей стране.

склад
Фото: www.flickr.com by Secom Bahia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
склад

За первые три квартала текущего года было введено в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров складских площадей классов А и В, что демонстрирует прирост в 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в Московской области этот показатель составил 1,1 миллиона квадратных метров, превысив прошлогодний на 38%. Однако в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается обратная тенденция — снижение объёмов строительства на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Снижение спроса и рост популярности аренды

В то же время, эксперты фиксируют снижение спроса на складские помещения в среднем по России на 55%. Основной причиной является сокращение активности сегмента электронной торговли, доля которого в общем объеме спроса упала до 46%, что на 24 процентных пункта меньше, чем годом ранее. На фоне этого, участники рынка все чаще предпочитают заключать сделки аренды. За три квартала доля аренды в общем объеме спроса составила 79%, что вдвое (на 38 п. п.) превышает прошлогодний показатель.

Удорожание строительства складских помещений

Эксперты отмечают увеличение себестоимости строительства всех категорий складской недвижимости. Наиболее существенный рост зафиксирован в сегменте light industrial, где стоимость достигла 76 тысяч рублей за квадратный метр, что на 13% больше, чем год назад.

Строительство температурных складов также демонстрирует тенденцию к удорожанию: для холодильных складов стоимость составила 97 тысяч рублей за квадратный метр (+12%), для мультитемпературных — 101 тысячу рублей за квадратный метр (+11%), а для морозильных — 116 тысяч рублей за квадратный метр (+12%). В морозильных складах значительную часть затрат составляет стоимость специализированного оборудования (24%), что делает их наиболее капиталоемкими в сегменте, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Наука и техника
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Авто
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Последние материалы
Сладкий парадокс: почему ЕС увеличивает импорт российских конфет
Подвеска в шоке, кошелёк — в коме: как ошибка на лежачем обходится водителям в тысячи рублей
Растение с характером: бегония не простит сырости, но одарит красотой за терпение
Туапсе под угрозой: Максим Виторган поделился опытом ночи в ванной и реакцией местных жителей
Насекомое, забывшее про зрение: эволюция в пещере Налларбор пошла своим путём
Еда, которая делает кожу сияющей: как цветные продукты борются со стрессом, усталостью и временем
Один мяч — тысяча возможностей: упражнения, которые укрепляют мышцы даже сидя дома
Обычная травка, которая творит чудеса: секрет чистого белья без порошков и ароматизаторов
Жгучая зелень с характером: крапива скрывает в листьях больше пользы, чем кажется
Вкуснее, чем мороженое: в этом охлажденном банановом пироге без выпечки спрятана нежность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.