Сладкий парадокс: почему ЕС увеличивает импорт российских конфет

1:45
Экономика

Согласно информации Евростата, в первые восемь месяцев текущего года Европейский союз зафиксировал незначительное увеличение ввоза кондитерских изделий из России, объём которого достиг 14 миллионов евро.

Конфеты
Фото: flickr.com by Mene Tekel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конфеты

Расширение экспорта

Одновременно с этим, ЕС также расширил экспорт шоколадной продукции в Российскую Федерацию, увеличив его почти на 10%.

В период с января по август объём импортированных в ЕС российских сладостей составил 13,5 миллиона долларов, что на 6% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. В частности, государства Евросоюза закупили шоколада и продуктов на его основе на сумму 6,9 миллиона долларов (+5%), хлебобулочных изделий на 4,6 миллиона долларов (+8%) и сахарных сладостей на 2 миллиона долларов (+5%).

Снижение объёмов

Однако, по результатам августа, ежемесячные объёмы поставок продемонстрировали снижение на 7%, опустившись до 353 тысяч евро. Объём импорта шоколада сократился до 196 тысяч евро, выпечки — до 109 тысяч, а сладостей из сахара — до 48 тысяч, пишет РИА Новости.

В свою очередь, Евросоюз за те же восемь месяцев увеличил экспорт шоколада в Россию на 8%, достигнув 269,3 миллиона долларов. В августе объёмы составили 30,4 миллиона долларов, что меньше на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 16% в годовом выражении.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
