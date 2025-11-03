Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чайник кипит от счастья: хозяйки в восторге от этого простого трюка
Живой витамин на подоконнике: природа придумала лекарство, которое растёт без земли и за 3 дня
Невидимый враг плоского живота — и он не имеет ничего общего с жиром: виноват не торт, а микрофлора
От глушилок до GPS-ловушек: 7 приёмов защиты, которые воры ненавидят и обходят стороной
Тренч, костюм и джинсы: три вещи, которые делают стиль безупречным без усилий и говорят о вас больше, чем аксессуары
Творожный пудинг: в 2 раза полезнее и вкуснее запеканки — вот в чем секрет
Кукуха рулит: Кудрявцева рассказала, какая черта характера делает её невыносимой
Бомба замедленного действия: австралийские опоссумы стали жертвами вечных химикатов
От рюкзака до люкса: универсальные советы, чтобы каждая поездка стала незабываемой

Сделано в Китае? Тарифные игры сломали бизнес BubblePlush

1:06
Экономика

Компания по производству игрушек из Чикаго особенно сильно пострадала от нестабильности международных тарифов.

Деньги
Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info
Деньги

Мягкая игрушка BubblePlush изначально планировалась к производству в Китае. Однако, когда в апреле администрация Дональда Трампа увеличила тарифы на импорт из этой страны на 145%, команда Рика Уолденберга в спешке перенесла производство в Индию. К несчастью, вскоре после этого Трамп снизил тарифы на импорт из Китая и одновременно увеличил их на импорт из Индии. Компания попыталась организовать поставку до введения 50-процентных пошлин на импорт из Индии, но груз прибыл с опозданием на шесть часов.

"В итоге мы понесли убытки в размере 50 000 долларов", — сказал Уолденберг из конференц-зала в Вернон-Хиллс, штат Иллинойс, где повсюду расставлены игрушки. — Мы, по сути, стали производственными кочевниками. Мы перемещаемся из одной страны в другую, но, кажется, что какое бы решение мы ни приняли, оно всегда оказывается неправильным".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Авто
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Экономика и бизнес
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Последние материалы
Бомба замедленного действия: австралийские опоссумы стали жертвами вечных химикатов
От рюкзака до люкса: универсальные советы, чтобы каждая поездка стала незабываемой
11 лет — ещё не приговор: как понять, что кошка стареет, и продлить ей комфортную жизнь
Авто ноября, которые удивляют ценой и видом: не стыдно купить, приятно ездить, легко содержать
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Слава разрыдалась в эфире: предательство близких довело певицу до отчаяния
Китайский дракон поможет России: порт Нинбо станет ближе
Тёплые оттенки против холодных дней: как вернуть себе энергию через цвета и фактуры зимнего гардероба
Икра из свёклы: советский рецепт, который заставит вас забыть о бутербродах с колбасой
Все кусты в паутине: когда это сигнал беды и какие обработки помогут спасти растения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.