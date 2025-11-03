Сделано в Китае? Тарифные игры сломали бизнес BubblePlush

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания по производству игрушек из Чикаго особенно сильно пострадала от нестабильности международных тарифов.

Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info Деньги

Мягкая игрушка BubblePlush изначально планировалась к производству в Китае. Однако, когда в апреле администрация Дональда Трампа увеличила тарифы на импорт из этой страны на 145%, команда Рика Уолденберга в спешке перенесла производство в Индию. К несчастью, вскоре после этого Трамп снизил тарифы на импорт из Китая и одновременно увеличил их на импорт из Индии. Компания попыталась организовать поставку до введения 50-процентных пошлин на импорт из Индии, но груз прибыл с опозданием на шесть часов.

"В итоге мы понесли убытки в размере 50 000 долларов", — сказал Уолденберг из конференц-зала в Вернон-Хиллс, штат Иллинойс, где повсюду расставлены игрушки. — Мы, по сути, стали производственными кочевниками. Мы перемещаемся из одной страны в другую, но, кажется, что какое бы решение мы ни приняли, оно всегда оказывается неправильным".