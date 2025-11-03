Китайский дракон поможет России: порт Нинбо станет ближе

В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о заинтересованности России в вовлечении порта Нинбо в проекты, способствующие укреплению экономических связей между двумя странами.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Посещение порта Нинбо-Чжоушань

Во время пребывания в Нинбо Чернышенко ознакомился с работой порта Нинбо-Чжоушань, признанного самым большим в мире по объёму обрабатываемых грузов и передовым в Китае по уровню автоматизации логистических процессов.

Ключевые направления сотрудничества

Чернышенко подчеркнул, что Россия заинтересована в действенном взаимодействии и достижении ощутимых результатов. Он выразил намерение интегрировать порт Нинбо в ключевые проекты, нацеленные на расширение торговых потоков между Россией и Китаем, поиск альтернативных экспортных маршрутов и активное использование Северного морского пути.

Перспективы развития Северного морского пути

Вице-премьер также акцентировал внимание на том, что развитие Северного морского пути является многообещающим вектором для российско-китайского сотрудничества.