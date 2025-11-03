Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика Германии трещит по швам: треть предприятий готовит сокращения

1:21
Экономика

Немецкая экономика продолжает сталкиваться с серьёзными трудностями.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Согласно результатам исследования Института немецкой экономики, около трети немецких предприятий планируют пойти на сокращения персонала в течение следующего года, пишет Bild.

Промышленный сектор под ударом

Особенно тяжелая обстановка наблюдается в промышленности, где о грядущих увольнениях сообщили 41% производственных компаний. Параллельно с этим, фиксируется снижение инвестиционного интереса — треть предприятий (33%) отказались от планов по финансированию новых инициатив.

Оценка экспертов и мнение правительства

Исследователи подчёркивают, что предприятия оказались в условиях сильного геополитического давления. Без проведения государственных реформ, даже крупные финансовые программы правительства вряд ли смогут оказать существенное позитивное влияние.

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе 28 октября признала, что немецкая экономика переживает рецессию и теряет свою конкурентоспособность. Она отметила, что Германия оказалась в эпицентре глобального противостояния между принципами свободной торговли и геополитическими амбициями, особенно в контексте торговой политики США и Китая.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
