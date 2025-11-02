Крах британской экономики? Госдолг страны достиг пугающих масштабов

Уровень госдолга Великобритании увеличился в три раза с 2005 по 2025 год.

По данным газеты The Daily Telegraph, основанных на анализе консалтинговой компании Oxford Economics, это самый высокий рост среди всех экономик развитых стран.

Текущие показатели

На данный момент госдолг Соединенного Королевства составляет £2,9 трлн ($3,8 трлн), что практически равняется 100% ВВП. Издание сообщает, что Великобритания ежегодно тратит более £100 млрд ($130 млрд) на выплату процентов по этому долгу.

Сравнение с другими странами

Только Испания и США фиксировали похожие темпы роста госдолга за последние 20 лет.

Профессор Кембриджского университета Яджит Чадха выразил мнение, что высокий уровень госдолга свидетельствует о провале британской политико-экономической модели.

"Теперь мы ясно видим, что фискальная система явно дала сбой, а соотношение долга и ВВП не вышло на устойчивый путь", — отметил он.