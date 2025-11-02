Египетский гигант: как музей за $1 млрд с 100 000 экспонатов изменит туризм

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В Египте официально открылся долгожданный музей стоимостью 1 миллиард долларов, в котором представлено более 100 000 артефактов прошлого страны.

Большой Египетский музей
Фото: Большой Египетский музей
Большой Египетский музей

 1 ноября распахнул свои двери Большой Египетский музея, на строительство которого ушли два десятилетия.

Чиновники назвали это величественное хранилище "подарком Египта всему миру".

Залы футуристического комплекса занимают площадь в 50 гектаров в 2 км от пирамид Гизы. Среди экспонатов — знаменитая маска юного Тутанхамона и полная коллекция его сокровищ.

 Как сообщил министр туризма Шериф Фатхи, количество посетителей вырастет втрое (ранее около 5000) и составит около 15 000 человек в день, пишет Bloomberg.

