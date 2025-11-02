92% экспорта в одни руки: виноград из Грузии вновь появился на столах россиян

Экономика

В сентябре текущего года Российская Федерация возобновила импорт винограда из Грузии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Виноград

Согласно опубликованным сведениям, в течение сентября расходы России на приобретение винограда у соседнего государства составили 688 тысяч долларов. В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года, объём закупок в денежном эквиваленте увеличился приблизительно на 8%.

Общий объём продаж грузинского винограда в сентябре достиг 749,5 тысячи долларов. Следовательно, Россия выступает в роли ключевого импортёра, занимая 92% от общего экспортного объёма.

По информации РИА Новости, возобновление импорта ягод из Грузии произошло впервые с декабря 2024 года.