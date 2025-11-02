После этой встречи нефть может пойти вразнос: что решают восемь стран ОПЕК+ прямо сейчас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:11
Экономика

Восьмёрка стран ОПЕК+, в которую входят Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, провела онлайн-встречу, чтобы обсудить уровень добычи нефти на декабрь. Как сообщил источник ТАСС, основное внимание участников сосредоточено на согласовании дальнейшего курса альянса и выработке решений, которые позволят сбалансировать мировой рынок нефти на фоне колебаний спроса и сезонных факторов.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

По данным агентства Bloomberg, делегаты пришли к предварительному консенсусу по увеличению добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. Подобные решения принимались и в предыдущие два месяца, когда обсуждались квоты на октябрь и ноябрь. Таким образом, страны продолжают придерживаться стратегии постепенного выхода из режима добровольных ограничений, введённых для стабилизации цен после падения рынка.

"Восьмерка ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи нефти в декабре на 137 тыс. б/с", — сообщил источник агентства Bloomberg.

Решение об увеличении объёмов добычи может стать сигналом уверенности стран-экспортёров в устойчивости мирового спроса. В последние месяцы цены на нефть колебались в диапазоне 80-90 долларов за баррель, что позволяет большинству участников альянса поддерживать бюджетную устойчивость, не создавая переизбытка сырья.

Контекст и цели встречи

Страны ОПЕК+ с марта 2023 года реализуют программу добровольных сокращений добычи, чтобы компенсировать избыточное предложение на рынке. Россия и Саудовская Аравия взяли на себя крупнейшие квоты на сокращение — по 500 тысяч баррелей в сутки каждая. Новое обсуждение связано с тем, что глобальная экономика постепенно восстанавливается, а зимний сезон традиционно сопровождается ростом потребления энергоресурсов.

Участники встречи обсуждают не только декабрьские параметры, но и возможность приостановки роста добычи в первом квартале 2026 года. Это необходимо для анализа ситуации на рынке и недопущения резкого падения цен в случае ослабления спроса.

"Обсуждается возможная пауза на январь — март 2026 года", — пояснил источник ТАСС.

Почему встреча проходит в онлайн-формате

Онлайн-формат встреч ОПЕК+ стал привычной практикой после пандемии. Такой формат позволяет быстро собирать представителей разных стран без необходимости логистических затрат. При этом ключевые решения, как правило, предварительно согласовываются на уровне министров энергетики и их советников.

Как решения ОПЕК+ влияют на рынок

Каждое заседание картеля внимательно отслеживается трейдерами, аналитиками и правительствами стран-импортёров. Любое изменение квот мгновенно отражается на биржевых котировках нефти марки Brent и WTI. Если добыча увеличивается, цены имеют тенденцию снижаться, однако этот эффект часто нивелируется прогнозами по росту спроса, особенно в зимний период.

А что если страны не договорятся

Если консенсус не будет достигнут, каждая страна может вернуться к индивидуальной политике добычи. В истории альянса уже были случаи, когда разногласия приводили к резким колебаниям цен. Например, в 2020 году несогласие между Россией и Саудовской Аравией обернулось краткосрочной "ценовой войной". Однако нынешние участники, как отмечают эксперты, заинтересованы в стабильности и избегают подобных сценариев.

Плюсы и минусы увеличения добычи

Плюсы Минусы
Увеличение бюджетных доходов Возможное снижение мировых цен
Рост влияния стран-экспортёров Сложности в удержании дисциплины
Поддержание спроса на нефтесервисные услуги Давление со стороны "зелёных" стран
Улучшение отношений с импортёрами Повышенные риски для баланса рынка

Мифы и правда

  • Миф: Увеличение добычи всегда снижает цены.
    Правда: Всё зависит от баланса между спросом и предложением. При высоком спросе цены могут даже расти.

  • Миф: Добровольные сокращения — чисто политический шаг.
    Правда: Они экономически обоснованы и направлены на сохранение устойчивости рынка.

Исторический контекст

ОПЕК была создана в 1960 году для защиты интересов нефтедобывающих стран. В 2016 году к организации присоединились независимые производители, включая Россию, образовав союз ОПЕК+. С тех пор альянс стал ключевым инструментом стабилизации рынка: именно его решения помогли нефтяным котировкам восстановиться после пандемии и энергетического кризиса.

Интересный факт

  • Восьмёрка ОПЕК+ контролирует около 37% мировой добычи нефти.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
