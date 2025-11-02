Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность

3:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России временно приостановило экспорт технической серы — одного из ключевых компонентов для производства минеральных удобрений. Решение направлено на защиту внутреннего рынка и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Фото: Library of Congress's Prints and Photographs division by John Vachon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Склады серы

"В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы. Решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны", — сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно постановлению, под ограничение попали жидкая, гранулированная и комовая сера. Запрет будет действовать до 31 декабря 2025 года. Исключение составляют поставки в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также гуманитарные поставки и транзитные перевозки.

Почему введён запрет

Сера — побочный продукт нефтепереработки и добычи газа. Она активно используется в аграрной промышленности, особенно при производстве удобрений — сернокислотных и фосфорных. Из-за повышенного спроса на внутреннем рынке правительство решило временно ограничить экспорт, чтобы предотвратить дефицит и рост цен.

Как это повлияет на отрасль

Запрет не должен негативно сказаться на нефтегазовых компаниях: большинство из них имеют налаженную переработку серы и внутренние контракты с производителями удобрений. Для агропрома это решение, напротив, станет стабилизирующим — предприятия смогут планировать работу без риска перебоев с поставками.

А что если…

Если мировой рынок серы столкнётся с дефицитом, Россия сможет получить ценовое преимущество, когда ограничения снимут. Внутренний рынок за это время укрепится, а производители удобрений выйдут на устойчивый уровень, не зависящий от импорта.

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы Снижение рисков дефицита удобрений Потери экспортной выручки Поддержка агросектора Временные сложности у трейдеров Стабильность цен на сырьё Ограничение внешней торговли

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Коснётся ли это фермеров напрямую?

Нет, наоборот — стабилизация цен на удобрения поможет аграриям снизить расходы.

Можно ли поставлять серу в другие страны СНГ?

Да, исключения предусмотрены для государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.

Мифы и правда

Миф: запрет серы приведёт к росту цен на удобрения.

Правда: цель запрета — наоборот, удержать цены и обеспечить бесперебойные поставки внутри страны.

Миф: запрет связан с экологическими рисками.

Правда: мера экономическая, направлена на продовольственную безопасность и стабильность отрасли.

Исторический контекст

Подобные меры уже принимались в России в начале 2020-х годов, когда из-за колебаний на рынке серы и фосфатного сырья правительство временно ограничивало экспорт. Эти решения помогли стабилизировать цены на удобрения и сохранить производственные мощности в сельском хозяйстве.

Интересный факт

Россия входит в пятёрку мировых лидеров по запасам серы.