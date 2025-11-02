Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность

Правительство России временно приостановило экспорт технической серы — одного из ключевых компонентов для производства минеральных удобрений. Решение направлено на защиту внутреннего рынка и обеспечение продовольственной безопасности страны.
"В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы. Решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны", — сообщили в пресс-службе кабмина.
Согласно постановлению, под ограничение попали жидкая, гранулированная и комовая сера. Запрет будет действовать до 31 декабря 2025 года. Исключение составляют поставки в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также гуманитарные поставки и транзитные перевозки.
Сера — побочный продукт нефтепереработки и добычи газа. Она активно используется в аграрной промышленности, особенно при производстве удобрений — сернокислотных и фосфорных. Из-за повышенного спроса на внутреннем рынке правительство решило временно ограничить экспорт, чтобы предотвратить дефицит и рост цен.
Запрет не должен негативно сказаться на нефтегазовых компаниях: большинство из них имеют налаженную переработку серы и внутренние контракты с производителями удобрений. Для агропрома это решение, напротив, станет стабилизирующим — предприятия смогут планировать работу без риска перебоев с поставками.
Если мировой рынок серы столкнётся с дефицитом, Россия сможет получить ценовое преимущество, когда ограничения снимут. Внутренний рынок за это время укрепится, а производители удобрений выйдут на устойчивый уровень, не зависящий от импорта.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение рисков дефицита удобрений
|Потери экспортной выручки
|Поддержка агросектора
|Временные сложности у трейдеров
|Стабильность цен на сырьё
|Ограничение внешней торговли
Коснётся ли это фермеров напрямую?
Нет, наоборот — стабилизация цен на удобрения поможет аграриям снизить расходы.
Можно ли поставлять серу в другие страны СНГ?
Да, исключения предусмотрены для государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.
Миф: запрет серы приведёт к росту цен на удобрения.
Правда: цель запрета — наоборот, удержать цены и обеспечить бесперебойные поставки внутри страны.
Миф: запрет связан с экологическими рисками.
Правда: мера экономическая, направлена на продовольственную безопасность и стабильность отрасли.
Подобные меры уже принимались в России в начале 2020-х годов, когда из-за колебаний на рынке серы и фосфатного сырья правительство временно ограничивало экспорт. Эти решения помогли стабилизировать цены на удобрения и сохранить производственные мощности в сельском хозяйстве.
Россия входит в пятёрку мировых лидеров по запасам серы.
