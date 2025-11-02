Техническая сера остаётся в стране: экспортные поставки приостанавливаются

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Российской Федерации приняло решение о временном приостановлении экспорта технической серы до конца текущего года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Михаил Мишустин

Цель ограничения

Данное ограничение распространяется на экспорт серы в жидком, гранулированном и кусковом виде. Введённая мера будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Как заявили в пресс-службе правительства, данное решение направлено на обеспечение стабильности поставок сырья на внутренний рынок. Это позволит сохранить текущие объёмы производства минеральных удобрений и, как следствие, укрепить продовольственную безопасность страны.

Исключения из правил

Запрет не распространяется на поставки в страны-члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, экспорт серы допускается для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения нужд российских организаций, осуществляющих деятельность на архипелаге Шпицберген, сообщает РГ.